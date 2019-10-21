احدث الأخبار

هواوي تطلق هاتفها “الرخيص” إنجوي 10
أبرز المواد
 بالفيديو.. أول ظهور إعلامي لأمير الكويت عقب عودته من رحلة علاج بأمريكا‎
أبرز المواد
 تواد الأسرية تختتم أمسية ” حياتك تهمنا “
منطقة الجوف
 احتجاجات لبنان تتصاعد.. و”اتفاق حكومي” على قرارات إصلاحية
أبرز المواد
 المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 19 عامًا يفتتح تدريباته بمعسكره بالمنطقة الشرقية
أبرز المواد
 محافظ القطيف يطلع على حملة “حصين”
المنطقة الشرقية
 مقتل وجرح مدنيين اثنين في انفجار عبوة ناسفة زرعها الحوثيون محافظة الحديدة اليمنية
أبرز المواد
 أمين الجوف يفتتح مسلخ غرب سكاكا لمواكبة النمو السكاني
منطقة الجوف
 جامعة الجوف تحتضن اللقاء الثالث لوكيلات الجامعات السعودية
منطقة الجوف
 الفيصلي يواصل انتصاراته ويتغلب على الحزم
أبرز المواد
 إصابة أربعة في حادث مروري على طريق الباحة العقيق
منطقة الباحة
 وزير الخارجية اليمني يؤكد أن استقرار الأوضاع في البلاد مرتبط بالتصدي للمشروع الإيراني
أبرز المواد
هواوي تطلق هاتفها “الرخيص” إنجوي 10

هواوي تطلق هاتفها “الرخيص” إنجوي 10

أبرز المواد
بالفيديو.. أول ظهور إعلامي لأمير الكويت عقب عودته من رحلة علاج بأمريكا‎

بالفيديو.. أول ظهور إعلامي لأمير الكويت عقب عودته من رحلة علاج بأمريكا‎

أبرز المواد
تواد الأسرية تختتم أمسية ” حياتك تهمنا “

تواد الأسرية تختتم أمسية ” حياتك تهمنا “

منطقة الجوف
احتجاجات لبنان تتصاعد.. و”اتفاق حكومي” على قرارات إصلاحية

احتجاجات لبنان تتصاعد.. و”اتفاق حكومي” على قرارات إصلاحية

أبرز المواد

مقتل وجرح مدنيين اثنين في انفجار عبوة ناسفة زرعها الحوثيون محافظة الحديدة اليمنية

مقتل وجرح مدنيين اثنين في انفجار عبوة ناسفة زرعها الحوثيون محافظة الحديدة اليمنية
http://almnatiq.net/?p=788376
المناطق - واس

قُتل وجرح مدنيان في انفجار عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في طريق بمنطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا جنوبي الحديدة غرب اليمن.
وقال مصدر محلي يمني :” إن عبوة ناسفة انفجرت في شاحنة نقل متوسطة وأسفر ذلك عن مقتل سائقها وجرح مدني إلى جانبه”.
وحصدت المتفجرات التي تزرعها مليشيا الحوثي في مناطق آهلة بالسكان في الحديدة أرواح المئات من المدنيين.

روابط ذات صلة

هواوي تطلق هاتفها “الرخيص” إنجوي 10

هواوي تطلق هاتفها “الرخيص” إنجوي 10
بالفيديو.. أول ظهور إعلامي لأمير الكويت عقب عودته من رحلة علاج بأمريكا‎

بالفيديو.. أول ظهور إعلامي لأمير الكويت عقب عودته من رحلة علاج بأمريكا‎
احتجاجات لبنان تتصاعد.. و”اتفاق حكومي” على قرارات إصلاحية

احتجاجات لبنان تتصاعد.. و”اتفاق حكومي” على قرارات إصلاحية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*