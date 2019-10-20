محافظ القطيف يطلع على حملة “حصين”

المناطق - القطيف

‏وفي ختام اللقاء شكر المحافظ القائمين على هذا البرنامج وتلك الحملة من منسوبي الهيئة وعلى راسهم معالي الرئيس العام على ما يبذلونه ويقومون به من جهود توعوية ملموسة تهدف الى الحفاظ على مكتسبات الوطن من أبنائه والمقيمين به وفق توجيهات قائد وطننا الغالي سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أيدهم الله ومتابعة معالي الرئيس العام ومدير عام فرع هيئة الشرقية ويأتي ذلك ضمن حرص صاحب السمو أمير المنطقة الشرقية الامير سعو بن نايف بن عبدالعزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير احمد بن فهد بن سلمان حفظهما الله على مثل هذه البرامج التي توفر الحماية لأبناء المجتمع بالمنطقة الشرقية ومحافظاتها.

التقى محافظ القطيف خالد عبدالعزيز الصفيان بمكتبه رئيس هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة القطيف الشيخ سلطان الخالدي يرافقه مدير التوعية والتوجيه بفرع هيئة المنطقة الشرقية الشيخ صالح الزهراني حيث استمع لشرح موجز عن برنامج حملة حصين التوعوي الذي يندرج تحت البرامج التي تقدمها الرئاسة العامة لهيئات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها والذي يهدف الى اشراك التقنية الحديثة في التعرف على البرنامج وكيفية التعامل مع خدماته الحديثه وحصين عبارة عن مجموعة أيقونات يتم مسحها بقارئ الكود او الكاميرا ويفتح الموقع وتم وضعها في مختلف الجهات الحكومية والمدارس والمستشفيات والاماكن العامه للاستفادة منها في التوعية والتوجيه وهذا البرنامج يخدم كافة اطياف المجتمع .