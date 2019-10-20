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تواد الأسرية تختتم أمسية ” حياتك تهمنا “

تواد الأسرية تختتم أمسية ” حياتك تهمنا “
http://almnatiq.net/?p=788390
المناطق - الجوف

 اختتمت جمعية تواد للتنمية الأسرية بمنطقة الجوف أول أمس،  أمسية “حياتك تهمنا”، قدم الأمسية الأستاذ / قالط العنزي والأستاذة / صيتة السراح ، وذلك في قاعة سلطان الخير بمقرها في مدينة سكاكا .

وتهدف الأمسية التي استمرت ليومين ، لتعزيز مهارات الثقة بالنفس وأهمية الثقة بالنفس والأسباب التي تؤدي لاهتزاز الثقة وآثار انخفاض الثقة بالنفس، إلى جانب تعلم مهارات اكتساب الثقة بالنفس ودور الأسرة في التعامل مع الأمراض النفسية والاضطرابات النفسية وطرق التعامل معها .
ومن جانبه شهدت الأمسية حضور كثيف من الرجال والنساء لأكثر من 50  متدرب ومتدربة ، وفي نهاية الأمسية قدم مدير الجمعية الشيخ نايف المريحيل شكره وتقديره للمدربين على جهودهم متمنياً لهم التوفيق .

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