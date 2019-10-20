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بالفيديو.. أول ظهور إعلامي لأمير الكويت عقب عودته من رحلة علاج بأمريكا‎

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بالفيديو.. أول ظهور إعلامي لأمير الكويت عقب عودته من رحلة علاج بأمريكا‎

بالفيديو.. أول ظهور إعلامي لأمير الكويت عقب عودته من رحلة علاج بأمريكا‎
http://almnatiq.net/?p=788393
المناطق - الرياض

ظهر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، لأول مرة عبر وسائل الإعلام، عقب عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد رحلة علاج استمرت لأكثر من شهر تكللت نتائجها بالنجاح.

وجاء الظهور الإعلامي للشيخ صباح، أثناء استقباله لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وعدد من النواب في قصر بيان، حيثُ ظهر بصحة جيدة بعد الأزمة الصحية التي ألمت به مؤخرًا.

وتناقلت الحسابات الإخبارية جانبًا من اللقاء الذي جمع الأمير بالنواب، حيثُ قال الشيخ صباح ”إنتو فرحانين وأنا فرحان إني أشوفكم“.

وكان أمير الكويت قد عاد إلى بلاده يوم الأربعاء الماضي قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن استكمل الفحوصات الطبية اللازمة، حيث شهدت البلاد احتفالات كبيرة في مختلف المناطق وإسالة لدم الإبل بعودة الأمير معافى.

وكان أمير الكويت قد دخل في الـ8 من شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال الفحوصات الطبية، الأمر الذي أدى إلى تأجيل اللقاء الذي كان مقررًا أن يجمعه بالرئيس دونالد ترامب آنذاك.

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