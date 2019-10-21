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مقتل 3 جنود أميركيين في قاعدة عسكرية

مقتل 3 جنود أميركيين في قاعدة عسكرية

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مقتل 3 جنود أميركيين في قاعدة عسكرية

مقتل 3 جنود أميركيين في قاعدة عسكرية
http://almnatiq.net/?p=788402
المناطق - وكالات

قال الجيش الأميركي إن ثلاثة من جنوده لقوا حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون في قاعدة فورت ستيوارتهانتر الجوية بولاية جورجيا عندما تعرضت سيارتهم المدرعة لحادث خلال تدريب.

وقال مسؤولون بالقاعدة التي توجد في جنوب شرق جورجيا على تويتر إن الحادث وقع في وقت مبكر من صباح اليوم وتعرضت له سيارة قتالية تزن 37 طنا من طراز برادلي التي تستخدمها قوات المشاة.

وأضاف المسؤولون أن الجنود الثلاثة الآخرين نقلوا لمستشفى وين العسكري.

ولم يتسن الاتصال بمسؤولي القاعدة للتعليق. ووصف الجيش الأميركي الواقعة بأنها حادث، لكنه لم يقدم تفاصيل.

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