ألمانيا: الهجوم التركي على شمال سوريا انتهاك للقانون الدولي

المناطق - وكالات

اعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الأحد، أن الهجوم التركي على الوحدات الكردية في شمال شرق سوريا، ينتهك القانون الدولي.

وقال ماس عبر قناة “زد دي أف” التلفزيونية: “لا نعتقد أن شنّ هجوم على وحدات كردية أمر مشروع في نظر القانون الدولي”.

وأضاف: “إذا لم يكن هناك أساس قانوني لمثل هكذا غزو، فلا يمكنه أن يكون متوافقا مع القانون الدولي”، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

وفي 9 أكتوبر الجاري شنّت تركيا هجوما عسكريا في شمال شرق سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية والتي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وامتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا مسلحا ضد السلطات التركية منذ 1984.