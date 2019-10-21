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أرامكو تؤكد: طرح الاكتتاب «يعتمد على وضع السوق والمساهمين»

أرامكو تؤكد: طرح الاكتتاب «يعتمد على وضع السوق والمساهمين»

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أرامكو تؤكد: طرح الاكتتاب «يعتمد على وضع السوق والمساهمين»

أرامكو تؤكد: طرح الاكتتاب «يعتمد على وضع السوق والمساهمين»
http://almnatiq.net/?p=788417
المناطق_وكالات

أكّدت شركة أرامكو السعودية أنّ طرح نسبة من أسهمها للاكتتاب العام يعتمد في توقيته على «وضع السوق»، وذلك بعدما تحدّثت مصادر عن قيام «أرامكو» بتأجيل هذا الطرح الأولي مرة جديدة

وفي منتصف سبتمبر الماضي، أعلن رئيس مجلس إدارة أرامكو ياسر بن عثمان الرميَّان أن طرح الشركة للاكتتاب العام أصبح «قريبا جداً جداً». وتوقعت مصادر قريبة من الملف أن يتم الطرح هذا الشهر. إلا أنّ مصدراً مطلعاً على الملف قال لوكالة فرانس برس إنّ السعودية تعتزم تأجيل الطرح العام الأولي

وقالت أرامكو لـ(فرانس برس) في رد على سؤال حول عملية التأجيل إنّ الشركة «تتواصل بشكل مستمر مع المساهمين حول جهوزية النشاطات المرتبطة بالاكتتاب»

وأضاف بيان مقتضب «الشركة جاهزة والتوقيت سيعتمد على ظروف السوق» وقرار المساهمين

وذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) أن شركة النفط العملاقة (أرامكو) تدرس إمكان طرح الاكتتاب الأولي على مرحلتين تبدأ الاولى في السعودية، مع إدراج الشركة ضمن مرحلة ثانية في بورصة عالمية قد تكون بورصة طوكيو

وكانت أرامكو فتحت دفاتر حساباتها للمرة الأولى منذ تأميمها قبل 40 عاماً، لوكالتي (فيتش) و(موديز) الدوليتين للتصنيف الائتماني في أبريل الماضي، في إطار استعداداتها لجمع الأموال من المستثمرين. وحقّقت الشركة أرباحاً صافية بلغت 111 مليار دولار العام الماضي، لتتفوق على أكبر 5 شركات نفطية عالمية، وحققت عائدات بقيمة 356 مليار دولار

وفي أغسطس الماضي، أعلنت أرامكو إيراداتها النصفية لأول مرة في تاريخها، مشيرة إلى تراجعها في النصف الأول من عام 2019 إلى 46.9 مليار دولار، مقابل 53.0 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي. وتقدّر أرامكو احتياطات النفط المثبتة بـ227 مليار برميل، واحتياطاتها من الهيدروكربون بـ257 مليار برميل من المكافئ النفطي، ما يكفي لأكثر من نصف قرن، وهو مستوى عالٍ ومريح، بحسب وكالة (فيتش)

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