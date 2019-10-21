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الكويت: اتفاق مع السعودية بشأن «المنطقة المحايدة».. قريباً

الكويت: اتفاق مع السعودية بشأن «المنطقة المحايدة».. قريباً
http://almnatiq.net/?p=788419
المناطق_متابعات

نسبت بلومبيرغ إلى مصدر مطلع قوله إن الكويت تتوقع أن توقع اتفاقاً مع السعودية لاستئناف الإنتاج في حقول «المنطقة المحايدة» خلال فترة تراوح بين 30 و45 يوما. وأضاف المصدر أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات مكثفة لن يُصبح نهائياً إلا بعد التوقيع عليه. وذكر أن حقل الخفجي بالمنطقة المحايدة يمكن أن يبدأ الإنتاج فيه فوراً. لكن حقل الوفرة يحتاج إلى ما بين ثلاثة وستة أشهر لبدء الإنتاج. ويمكن لحقول المنطقة المحايدة أن تنتج نحو 500 ألف برميل يومياً. وقد ظلت مغلقة منذ نحو أربع سنوات. وقال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله (السبت) إن المفاوضات مع السعودية مستمرة وإيجابية. ويعادل الإنتاج المحتمل لحقلي الوفرة والخفجي إنتاج إكوادور من النفط الخام

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