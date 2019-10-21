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البنوك اللبنانية مغلقة اليوم بسبب الاحتجاجات

البنوك اللبنانية مغلقة اليوم بسبب الاحتجاجات
http://almnatiq.net/?p=788423
المناطق_وكالات

أعلنت جمعية المصارف اللبنانية،  عن إغلاق جميع البنوك الاثنين في كل أنحاء البلاد

وقالت الجمعية في بيان لها إن المصارف ستبقى مقفلة بسبب استمرار التحركات الشعبية في عدة أنحاء من البلاد

وأضافت أن القرار يأتي: “حرصا على أمن العملاء والموظفين وسلامتهم، ومن أجل إزالة آثار الأضرار التي أصابت بعض المراكز والفروع المصرفية”

وأعربت الجمعية عن أملها في أن يستتب الوضع العام سريعا في ضوء المساعي التي تبذلها مختلف السلطات لإشاعة الطمأنينة والاستقرار ولاستئناف الحياة الطبيعية في البلاد

وتشهد العاصمة بيروت ومناطق عدة منذ يوم الخميس الماضي حراكا شعبيا، في شكل تظاهرات غير مسبوقة منذ سنوات، رفضا لتوجه الحكومة إلى إقرار ضرائب جديدة على المواطنين، في وقت لم يعد بإمكان هؤلاء المواطنين تحمل غلاء المعيشة والبطالة وسوء الخدمات العامة

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