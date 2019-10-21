174.6 مليار ريال صافي النقد الأجنبي لدى المصارف في 8 أشهر

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بلغت قيمة صافي النقد الأجنبي لدى المصارف العاملة في السعودية منذ مطلع العام الجاري حتى آب (أغسطس) الماضي نحو 174.6 مليار ريال مقارنة بـ 177.88 مليار ريال للفترة ذاتها من العام السابق

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية” استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، بلغت مشتريات المصارف من النقد الأجنبي خلال الفترة نحو 2.2 تريليون ريال، فيما بلغت المبيعات نحو 2.03 تريليون ريال

وتشتري المصارف النقد الأجنبي من خمسة مصادر تشمل “مؤسسة النقد”، “مصارف محلية”، “مصارف خارجية”، “عملاء”، و”مصادر أخرى”

وجاء نحو 51.5 في المائة من مشتريات المصارف للنقد الأجنبي، عبر “المصارف الخارجية”، إذ بلغت قيمة مشترياتهم نحو 1.14 تريليون ريال

وبلغت قيمة مشتريات المصارف من “عملاء”، نحو 355.8 مليار ريال تشكل 16.1 في المائة من مجموع المشتريات من النقد الأجنبي خلال الفترة

ويأتي ثالثا “المصارف المحلية” بنحو 327.3 مليار ريال تشكل 15.1 في المائة من مجموع مشتريات المصارف خلال الفترة، يليها “مؤسسة النقد” بـ 332.5 مليار ريال مشكلة 14.8 في المائة من مجموع مشتريات المصارف

وباع المصدر الخامس والأخير الذي يمثل “مصادر أخرى”، نقدا بقيمة 53.73 مليار ريال تشكل نحو 2.4 في المائة من مجموع مشتريات المصارف

وفي سياق متصل، بلغت مبيعات المصارف من النقد الأجنبي منذ مطلع العام الحالي حتى أغسطس نحو 2.03 مليار ريال، حيث نفذت المصارف 37.4 في المائة من مبيعاتها عبر المصارف الخارجية، في حين شكلت مبيعاتها للعملاء في المملكة نحو 33.5 في المائة

وتمثلت جهات بيع المصارف للنقد الأجنبي في كل من “الصيارفة” و”جهات حكومية” و”مؤسسة النقد” و”الوزارات والبلديات” و”عملاء آخرين داخل المملكة” و”مصارف داخل المملكة” و”مصارف خارج المملكة” و”تمويل الواردات” و”المقاولون الأجانب” و”التحويلات الشخصية” و”السفر للخارج” و”استثمارات في الخارج”