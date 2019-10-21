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نيويورك تايمز: ترامب يخطط لإبقاء 200 جندي شمال سوريا

نيويورك تايمز: ترامب يخطط لإبقاء 200 جندي شمال سوريا
http://almnatiq.net/?p=788435
المناطق_وكالات

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، إن الرئيس دونالد ترامب، يرغب في الإبقاء على 200 جندي أميركي، شمالي شرق سوريا

وأفادت الصحيفة أن ترامب يهدف من وراء هذا الإجراء مواصلة الحرب على تنظيم “داعش” الإرهابي، هذا إلى جانب منع اقتراب النظام السوري والقوات الروسية، من المنطقة التي توجد فيها حقول النفط

وكان وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، قد قال الأحد، إنه من المتوقع نقل ألف جندي سحبوا من شمال سوريا إلى غرب العراق

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن القوات في غرب العراق ستركز على المساعدة في الدفاع عن العراق، وقتال تنظيم “داعش” الإرهابي، وفق ما نقلت “رويترز”

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