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المسند: أجواؤنا سهود ومهود وحالة ماطرة تبدأ الأربعاء

المسند: أجواؤنا سهود ومهود وحالة ماطرة تبدأ الأربعاء
http://almnatiq.net/?p=788436
المناطق_الرياض

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ إن الأجواء اليوم سهود ومهود، وإن حالة مطرية جديدة تبدأ الأربعاء

وقال عبر حسابه في “تويتر”: الأجواء اليوم في معظم المناطق سهود ومهود، وبانتظار حالة مطرية جديدة قد تبدأ يوم الأربعاء

وأضاف: في نواحٍ متفرقة من المناطق الشمالية، ثم تزحف قليلاً ناحية شمال “الشرقية” و”الوسطى”، والتأثير قد يطول القطاع الغربي، ويُتوقع أن تستمر بضعة أيام

وتابع: اليوم قد تسقط أمطارٌ متفرقة على أجزاءٍ من مناطق #عسير #الباحة #جازان وربما منطقة #مكة

وأضاف: قد يغلق بعض الناس التكييف البارد ليلاً لاعتدال الجو شمال “الوسطى”

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة)، فيما تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق (مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، حائل، الحدود الشمالية، حفر الباطن، القيصومة)

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