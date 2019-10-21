أمير نجران يبارك انطلاقة “الملتقى الصحي الأول بالمنطقة”

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استعرض صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، استعدادات المديرية العامة للشؤون الصحية لانطلاقة “ملتقى نجران الصحي الأول” المزمع إحياؤه الشهر المقبل، حيث قدّم مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة بالإنابة الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم إيجازًا عن أهداف وتفاصيل الملتقى.

وبارك سموه إقامة وتنظيم هذه الملتقيات، التي من شأنها تحقق الجودة وترفع من كفاءة الكوادر الطبية والفنية، إلى جانب استقطاب الكفاءات وتبادل التجارب والخبرات مع المشاركين.

وأكد الدكتور بني هميم، أهمية الملتقى في دعم العمل الصحي بالمنطقة وتحقيق التنمية الصحية المجتمعية والتكامل والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.