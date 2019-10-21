ارتفاع أرباح “سدافكو” إلى 65.12 مليون ريال خلال الربع الثاني

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ارتفع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة للشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية “سدافكو” إلى 65.12 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 53.8مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 21%

وبلغ الربح التشغيلي 66.8مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 55.2مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 21%

أما اجمالي الربح فبلغ 176.8مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 145.8مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 21.22%

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 123مليون ريال، مقابل 104مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة 18.5%