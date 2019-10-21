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بالفيديو.. معلم اللواء الفغم يكشف لأول مرة مواقف لم تروى عن الراحل .. وهذه قصة الـ٥٠٠ ألف ريال

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بالفيديو.. معلم اللواء الفغم يكشف لأول مرة مواقف لم تروى عن الراحل .. وهذه قصة الـ٥٠٠ ألف ريال

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كشف المعلم هايف بن سعود الفغم، معلم الراحل اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم، عن تفاصيل في حياة “الفغم”، مؤكدا أنه قام بتسديد ديون بعض الأشخاص والتي وصلت إلى ٥٠٠ ألف ريال بدون ما أحد يعلم.

وأضاف في مقطع فيديو : “في يوم من الأيام احترق منزلي فكلمني الفقيد وقال إن كل شيء سيأتيك على حسابي، وكان له أيادي بيضاء كثيرة من تربية أيتام وأطفال، هو خسارة للوطن كله وليس لأسرته فقط، وقليل أن تجد مثله، وعاش بطلا ومات شهيدا”.

وعن المسيرة العلمية للراحل، أكد أن الفقيد، عاش طفولته كبقية الأطفال في نشأتهم إلا أنه كان يتميز بالذكاء والهدوء والتفوق الدراسي وكانت بداية دراسته في ابتدائية السعيرة ومن ثم متوسطة وثانوية السعيرة.

وأوضح أن الفغم كان من الطلاب المتابعين للمعلم، وكان يستمع أكثر من أن يتكلم، وإن فاته شيء من الدرس يلحق المعلم إلى غرفة المعلمين ليستوضح منه ما فاته.

وروى المعلم موقف لا ينسى للفغم، قائلا إنه أثناء تجول مدير تعليم حفر الباطن وتفقده مدارس السعيرة لفت انتباهه الطالب عبدالعزيز وأعجب به نظير تفوقه وذكائه وحل واجباته؛ فأمر بمكافأته ٥٠٠ ريال فورية.

وأشار إلى أن الراحل كان يحب الألعاب الرياضية والرحلات والكشافة، فلم يسبق له أن عوقب على أخطاء حصلت منه لأنه دائماً متقيد بالنظام.

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