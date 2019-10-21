مسؤول بلجنة “الحج والعمرة” يكشف آخر المستجدات حول قرار إلغاء شرط المحرم للنساء القادمات للعمرة

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كشف نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة المهندس عبدالله القاضي، آخر المستجدات حول قرار إلغاء اشتراط المحرم لقدوم النساء لأداء العمرة

وقال القاضي في مداخلة لبرنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية ، إن النظام السابق كان ينص على أن المرأة التي يقل عمرها عن 45 عاماً لا يمكنها القدوم للعمرة إلا بوجود محرم، أما من كانت عمرها أكثر من ذلك فيمكن أن تأتي برفقة نساء ولا يشترط وجود المحرم

وأضاف أن النظام الجديد المنتظر إقراره سيخفض سن المحرم إلى 18 عاماً ومن كان عمرها أكثر من ذلك فيمكنها أن تأتي بمفردها دون محرم، مبيناً أن هذا الإجراء يخص العمرة فقط والحج له ترتيبات أخرى

وأوضح القاضي أن وزارة الحج وافقت على هذا النظام من طرفها ورفعته لباقي الجهات المعنية للنظر فيه وفي انتظار موافقاتها، متوقعاً أن يطبق في وقت قريب قبل حلول شهر رمضان المبارك في حال صدور الموافقات