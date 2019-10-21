قسم الموهوبين بتعليم عنيزة ينال جائزة التميز في كفاءة ترشيح الموهوبين ويعرض تجربته الناجحة

نالت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة جائزة التميز في كفاءة ترشيح الموهوبين (بنين)، وذلك خلال الحفل الذي أقيم بوزارة التعليم بالرياض، برعاية معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وبحضور معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، وحضور معالي الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع الدكتور سعود بن سعيد المتحمي, وحضور المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس الدكتور عبدالله بن علي.

حيث كرم معالي نائب وزير التعليم، ومعالي أمين عام موهبة، وسعادة المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس، إدارة تعليم عنيزة إضافة إلى عدد من إدارات التعليم المتميزة على مستوى المملكة في كفاءة الترشيح للموهوبين خلال العقد الأول من عمر البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين.

من جهته، أوضح رئيس قسم الموهوبين بتعليم عنيزة الأستاذ عادل بن سليمان المهنا، أن النسخة الجديدة من البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين في عامه العاشر تتميز بالاختبار المحوسب في مقياس الموهبة، إضافة إلى زيادة عدد الصفوف الدراسية التي يتاح لطلابها أداء الاختبار، حيث يتاح الاختبار في جميع الصفوف الدراسية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الأول الثانوي.

يذكر أن تدشين البرنامج قد تضمن إقامة ورشة مصاحبة لرؤساء الأقسام ولمديري الصلاحيات في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، وقد شارك رئيس قسم الموهوبين بتعليم عنيزة عادل المهنا ومدير الصلاحية عبدالله العتيبي بعرض التجربة الناجحة (إنجازات وإحصائيات) لإدارة تعليم عنيزة في برنامج الكشف عن الموهوبين.