احدث الأخبار

“المياه الوطنية” تطلق حزمة خدمات إلكترونية في 20 مدينة ومحافظة.. الاثنين القادم
أبرز المواد
 “الحبوب” : ترسية 605 ألف طن من القمح الصلب تمثل الدفعة الأخيرة المستوردة هذا العام
أبرز المواد
 مسؤول بلجنة “الحج والعمرة” يكشف آخر المستجدات حول قرار إلغاء شرط المحرم للنساء القادمات للعمرة
أبرز المواد
 «الحصيني» يوضِّح تفاصيل أول حالة وسمية على المملكة وموعدها
أبرز المواد
 أُصيب مرتين.. من هو ” فهد البقمي” الذي استشهد في الحد الجنوبي !
أبرز المواد
 دراسة: المبالغة في التفكير تقصّر العمر
منوعات
 “المتقدمة” تحصل على تسهيلات مرابحة مع “سامبا ” ب 250 مليون ريال
أبرز المواد
 هيئة المهندسين تحفز الشركات بمنح الاعتماد المهني لموظفيها
أبرز المواد
 بالفيديو.. معلم اللواء الفغم يكشف لأول مرة مواقف لم تروى عن الراحل .. وهذه قصة الـ٥٠٠ ألف ريال
أبرز المواد
 المسند: أجواؤنا سهود ومهود وحالة ماطرة تبدأ الأربعاء
أبرز المواد
 174.6 مليار ريال صافي النقد الأجنبي لدى المصارف في 8 أشهر
أبرز المواد
 أسعار النفط تهبط بسبب توقعات ضعف الطلب
أبرز المواد
“المياه الوطنية” تطلق حزمة خدمات إلكترونية في 20 مدينة ومحافظة.. الاثنين القادم

“المياه الوطنية” تطلق حزمة خدمات إلكترونية في 20 مدينة ومحافظة.. الاثنين القادم

أبرز المواد
“الحبوب” : ترسية 605 ألف طن من القمح الصلب تمثل الدفعة الأخيرة المستوردة هذا العام

“الحبوب” : ترسية 605 ألف طن من القمح الصلب تمثل الدفعة الأخيرة المستوردة هذا العام

أبرز المواد
مسؤول بلجنة “الحج والعمرة” يكشف آخر المستجدات حول قرار إلغاء شرط المحرم للنساء القادمات للعمرة

مسؤول بلجنة “الحج والعمرة” يكشف آخر المستجدات حول قرار إلغاء شرط المحرم للنساء القادمات للعمرة

أبرز المواد
«الحصيني» يوضِّح تفاصيل أول حالة وسمية على المملكة وموعدها

«الحصيني» يوضِّح تفاصيل أول حالة وسمية على المملكة وموعدها

أبرز المواد

“المياه الوطنية” تطلق حزمة خدمات إلكترونية في 20 مدينة ومحافظة.. الاثنين القادم

“المياه الوطنية” تطلق حزمة خدمات إلكترونية في 20 مدينة ومحافظة.. الاثنين القادم
http://almnatiq.net/?p=788477
المناطق_الرياض

تطلق شركة المياه الوطنية الاثنين القادم حزمة من الخدمات الإلكترونية في 20 مدينة ومحافظة تتبع للإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة الرياض، وذلك بهدف تطبيق مراحل التحوُّل الرقمي لتطوير البنية التحتيّة للخدمات وتوحيدها في جميع مناطق المملكة تباعاً

وأوضحت الشركة أن المحافظات التي حظيت بالخدمات الإلكترونية شملت المحافظات الشرقية، وتتضمن : الخرج ،والدلم، وحوطة بني تميم ،والأفلاج ،والسليل ،ووادي الدواسر، والحريق، والمحافظات الشمالية تضم :المجمعة، وحريملاء، وثادق ، والزلفي ، ورماح ، والغاط، إضافة إلى المحافظات الغربية، وهي : شقراء، والدوادمي ،والقويعية، والمزاحمية ،وضرماء ،وعفيف، ومرات

وأكدت الشركة أن إطلاق الخدمات الإلكترونية تُعد نقلة نوعية في التحوُّل الخدمي لقطاعي المياه والخدمات البيئية، وتدعو جميع العملاء والمستفيدين في جميع محافظات الرياض للتسجيل بفرعها الإلكتروني الذي سيلبي جميع احتياجاتهم ومتطلباتهم

وأشارت الشركة أن الخدمات التي ستقدم للمستفيدين بمحافظات منطقة الرياض ستكون عبر الفرع الإلكتروني للشركة، الذي سيقدم جميع الخدمات للعملاء على مدار الساعة دون الحاجة إلى زيارة فروع الإدارة العامة لخدمات المياه في المحافظات، مؤكدة أن الخدمات تتضمن إمكانية التسجيل والدخول وإضافة حساب آخر، طلب توصيلة جديدة للعقار، إنشاء طلب إضافة حسابات العقارات المستأجرة، تعديل اسم المالك في حالة ارتباطها بمالك سابق، استعراض جميع تفاصيل الفواتير، خدمة الفاتورة الإلكترونية، استعراض كل تفاصيل عمليات الفوترة، خدمة استعراض معدلات الاستهلاك الشهرية، أحقية الاعتراض على ارتفاع الفاتورة، خدمة طلب التقسيط، خدمة شكوى انقطاع المياه أو التسرب العداد أو الشبكة، وخدمة الحاسبة التفاعلية

وقالت: سيتم تغيير جميع حسابات سداد خدمات المياه القديمة في محافظات منطقة الرياض، لذلك يجب على جميع المستفيدين تحديث بياناتهم والتسجيل في الفرع الإلكتروني من أجل عدم توقف الخدمة عنهم ، موضحة أن التسجيل سيمكنهم من الحصول على رقم حساب سداد الجديد الخاص بعقاراتهم عبر نظام سداد من خلال معرّف السداد التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة رقم 015

ولفتت الشركة إلى أن الفرع الإلكتروني سيمكّن العملاء من تنفيذ خدماتهم وطلباتهم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، كما سيقدم الخدمات التي يحتاجها العميل إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة فروع خدمات العملاء بالمنطقة، أو التواصل على مدار الساعة مع مركز الاتصال الموحد 920001744، أو موقع الشركة nwc.com.sa

روابط ذات صلة

“الحبوب” : ترسية 605 ألف طن من القمح الصلب تمثل الدفعة الأخيرة المستوردة هذا العام

“الحبوب” : ترسية 605 ألف طن من القمح الصلب تمثل الدفعة الأخيرة المستوردة هذا العام
مسؤول بلجنة “الحج والعمرة” يكشف آخر المستجدات حول قرار إلغاء شرط المحرم للنساء القادمات للعمرة

مسؤول بلجنة “الحج والعمرة” يكشف آخر المستجدات حول قرار إلغاء شرط المحرم للنساء القادمات للعمرة
«الحصيني» يوضِّح تفاصيل أول حالة وسمية على المملكة وموعدها

«الحصيني» يوضِّح تفاصيل أول حالة وسمية على المملكة وموعدها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*