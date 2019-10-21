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“الحبوب” : ترسية 605 ألف طن من القمح الصلب تمثل الدفعة الأخيرة المستوردة هذا العام

“الحبوب” : ترسية 605 ألف طن من القمح الصلب تمثل الدفعة الأخيرة المستوردة هذا العام
http://almnatiq.net/?p=788478
المناطق_الرياض

أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الخامسة والأخيرة من القمح المستورد لهذا العام 2019 بكمية 605 ألف طن من القمح الصلب من مناشئ الاتحاد الأوروبي والبحر الأسود وأستراليا وأمريكا الجنوبية والشمالية باستثناء كندا

وأوضح المهندس أحمد الفارس محافظ المؤسسة في تصريح له اليوم أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الإستراتيجي من القمح وسيكون وصول الدفعة الخامسة المتعاقد عليها هذا العام خلال الفترة (فبراير – مارس) وبواقع (10) بواخر موزعة على (6) بواخر لميناء جده الإسلامي بكمية (370) ألف طن وعدد (3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (180) ألف طن وعدد (1) باخرة لميناء جازان بكمية (55) الف طن

وأفاد أنه تم دعوة (22) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها (17) شركة للمنافسة وتم الترسية على عدد (5) شركات وبترسية هذه الدفعة تكون المؤسسة قد تعاقدت على نحو (3.4) مليون طن من القمح هذا العام. وأشار الى أنه يمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني (المؤسسة العامة للحبوب)

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