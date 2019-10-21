أكثر من 43 ألف مستفيد من خدمات مركز العيون بنجران

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بلغ عدد المستفيدين من خدمات مركز العيون بمستشفى الملك خالد بنجران خلال العام الماضي (43399) مستفيد حيث راجع عيادات البصريات 18023 حالة فيما راجع عدد (25376) أطباء العيون في المركز وبنسبة إرتفاع 107% ؜ عن العام الذي سبقه حيث سجلت أعداد المراجعين (20903) مراجعين .

وأوضحت الصحة في نجران أنه تم إجراء 1986 عملية جراحيه خلال نفس الفترة بنسبة ارتفاع 45 % الذي سبقه حيث؜ أجريت فيه 1374 عملية.

كما تم إجراء 1205 عمليات تصحيح للنظر في العام 1440هـ بنسبة إرتفاع 41%؜ عن العام الذي سبقه حيث تم تسجيل 875 عملية تصحيح للنظر .

وأبانت أن تطبيق برنامج أداء الصحة في مستشفى الملك خالد بنجران أسهم بحمد الله في إرتفاع نسبة المستفيدين من خدمات المركز وتقليص فترة إنتظار المواعيد في العيادات إلى 20 يوم وبمتوسط 23 يوم إنتظار للحصول على العملية الجراحية بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع تطويرية في مركز العيون شملت توسعه المركز وزيادة عدد غرف العيادات للأطباء وأخصائي البصريات كما تم تزويد المركز بأجهزة حديثة ونوعية تساهم في تقديم خدمة طبيه أفضل وإستقطاب كوادر طبية مؤهلة في تخصصات مختلفة للعيون وزيادة عدد 16 عياده تخصصية للأطباء أسبوعياً ليصبح العدد 40 عياده أسبوعياً .