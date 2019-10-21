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فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك يطلق برنامج إدارة الأزمات والمخاطر

فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك يطلق برنامج إدارة الأزمات والمخاطر
http://almnatiq.net/?p=788487
المناطق_علي العميري
أكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي إن البرنامج التوعوي الذي أطلقه الفرع ممثلاً بمركز التنمية الإجتماعية تحت عنوان ” إدارة المخاطر والأزمات  ” سيناقش عددا من المحاور المهمة في مجال إدارة المخاطر الشاملة، لاسيما مخاطر السيول والحرائق والزلازل، ويستهدف في مجمله عددا من مسؤولي الأمن والسلامة في القطاعات الثلاث الحكومية والخاصة والخيرية بالمنطقة ، إضافة إلى المجتمع المحلي .
وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمقرع الفرع للتعريف بالبرنامج بحضور مدير مركز التنمية فايز بن جزى الذبياني وممثلي وسائل الإعلام بالمنطقة : إن البرنامج يأتي في إطار المبادرات المتنوعة التي تطلقها الوزارة لوقاية المجتمع وتوعيته بأخطار الكوارث وطرق إدارتها في حال وقوعها – لاقدر الله – وذلك في إطار تحقيق أهداف رؤية  ٢٠٣٠ الرامية إلى الرفع من مستوى الوعي المجتمعي في شتي المجالات، مشيراً إلى أن البرنامج سيتطرق إلى كيفية إدارة المخاطر من وجهة نظر علمية كخطر الحرائق والسيول والزلازل ، وعلاقتها بثقافة الإدارة الصحيحة لمثل هذه الأزمات.
واضاف : سيقام يوم الخميس القادم بمركز الحكير مول التجاري فعالية مجتمعية تتخللها ندوة توعوية، كما ستقام يوم الأحد ورشة عمل ، وذلك بفندق هوليدي إن، ليختتم البرنامج اعماله بدورة تدريبية تستمر لمدة ثلاثة أيام بمقر الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بتبوك، يوم الإثنين القادم.
وتمنى الدكتور الحربي من الجميع استمرار التعاون وتوحيد الجهود بين جميع المؤسسات الحكومية والأهلية وكذلك التعاون مع وسائل الإعلام لجهودها التثقيفية والتوعوية في إحاطة المجتمع بطرق ووسائل السلامة، مؤكداً أن الإعلام شريك مهم وأساسي في البرنامج ، لذلك ننتظر من وسائل الإعلام أدواراً متعددة وجهوداً مكثفة للمساهمة في رفع مستوى الوعي المجتمعي بالأخطار وطرق إدارتها، ، وإبراز الجهود الكبيرة التي يضطلع بها القائمين على البرنامج .
كما وجه ” الحربي” الدعوة لأصحاب الفكر والإبداع للمشاركة في مسابقة البرنامج التي تم إطلاقها بالتزامن مع إنطلاق أعمال البرنامج ، بهدف شحذ الهمم وإبراز الجهود الوطنية في أهم الجوانب التوعوية، والتي ترتكز على المعرفة العلمية والتطبيقات العملية.
وفي الختام تم فتح باب النقاش وتوجيه الأسئلة من قبل الحضور ، وتم الإجابة على كافة الأسئلة والاستفسارات الموجهة الامر الذي أثرى محتوى المؤتمر الصحفي .

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