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الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم يدشن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم يدشن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

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الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم يدشن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم يدشن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية
http://almnatiq.net/?p=788496
المناطق_ بريدة
دشَّن الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الدكتور سلطان بن سعود الشائع اليوم حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية ، والتي تستهدف المواطنين والمقيمين في منطقة القصيم ، كما تقام الحملة في جميع المراكز الصحية والمستشفيات بالمنطقة ، بالإضافة إلى العيادة الطبية المتنقلة والمدعومة بفريق طبي متكامل التي تستهدف موظفي القطاعات الحكومية والمولات والأسواق الكبيرة وغيرها  .
من جهته أكد نائب الرئيس التنفيذي لتقديم الرعاية الدكتور عبد الإله الحديثي أن لقاح الإنفلونزا هو أفضل وسيلة للحماية من الفيروس وتساعد على منع انتشاره ، مشيراً إلى أن الحملة تستهدف ايضاً الممارسين الصحيين والنساء الحوامل ومرضى الأمراض المزمنة مثل مرضى السكري والقلب والمصابون بالأمراض الصدرية.
وأوضح الدكتور الحديثي أنه سيصاحب الحملة توعية صحية شاملة تشتمل على معارض توعوية في المستشفيات والمراكز الصحية ، كالصالة الرئيسة والعيادات الخارجية والإسعاف والطوارئ.

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