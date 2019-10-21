“السياحة والتعليم” تنظمان زيارات فندقية لمئات الطلاب والطالبات في 5 مدن

المناطق - الرياض

نظمت الهيئة العامة للسياحة والتراث والوطني بالتعاون مع وزارة التعليم لمدة يوم كامل زيارات فندقية لـ (1050) طالباً وطالبة من المرحلة الثانوية في عدد من منشآت الضيافة في خمس مدن في المملكة للتعرف على المهن السياحية ومستقبلها الواعد من خلال (37) زيارة ضمن برنامج اكتشف المهن في الأنشطة السياحية (صنّاع مستقبل السياحة).

وأوضح المدير العام للمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية “تكامل” في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ناصر بن عبد العزيز النشمي، أن هذه الزيارات التي نظمها مركز تكامل بالتعاون مع إدارات التعليم في كل من الرياض ومكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة والقصيم، جاءت تفعيلاً لمذكرة التعاون الموقعة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة التعليم.

وأشاد بالدور الإيجابي الذي قام به مسؤولو إدارات التعليم والمشرفون والمشرفات في المدارس، مما أسهم وبشكل كبير في نجاح البرنامج وتحقيق أهدافه، مثمناً التعاون الكبير الذي أبداه مسؤولو الفنادق والتسهيلات التي قدموها والعروض المرئية التي أطلع عليها الطلاب والطالبات بهدف التعريف بالمهن الفندقية، وشرحها للطلاب وترغيبهم فيها، إضافة إلى عرض ثلاثة من قيادي تلك الفنادق من المواطنين والمواطنات لمسيرتهم في العمل الفندقي وأسرار نجاحهم منذ بدايتهم وحتى وصولهم لتلك المناصب القيادية.

وبين أنه أتيح للطلاب والطالبات فرصة تجربة أداء بعض المهن مع وجود مرشد خلال زيارات البنين ومرشدة خلال زيارات البنات لتقويم الأداء.

وأشار إلى أن برنامج “اكتشف المهن في الأنشطة السياحية”، يهدف إلى إطلاع الطلاب والطالبات على مزايا العمل بالقطاعات المرتبطة بالنشاط السياحي واكتشاف المستقبل الواعد بهذا القطاع، وغرس ثقافة الخدمة والانضباط والنظام واتقان العمل والاحترام في نفوس الطلاب والطالبات، حيث يعد القطاع السياحي أحد أهم القطاعات الموفرة لفرص العمل التي يتم التركيز فيها على كفاءة العنصر الوطني واحترافيته في إدارة وتشغيل منشآت القطاع السياحي.

ولفت النشمي إلى أن البرنامج انطلق منذ منتصف الشهر الماضي وحتى منتصف هذا الشهر تمت جدولة (34) زيارة منها (12) للطالبات لزيارة (20) منشأة فندقية في مناطق مختلفة وشارك فيها (1050) منهم (350) طالبة.

وأكد أن هذه التجربة سيتم تقيمها من قبل مسؤولي المركز، وأن التقييم السابق للزيارات التي تمت خلال الفترة الماضية، عكس تقبل الطلاب واهتمامهم بما عرض عليهم للتعرف على مهن قطاعات السياحة والضيافة والتراث الوطني.

مما يذكر أن الخطة التنفيذية لبرنامج اكتشف المهن في الأنشطة السياحية تغطي فترة زمنية تمتد إلى منتصف مايو 2020م وتتضمن ما يقرب من (200) زيارة مدرسية موزعة على كل من الرياض وبريدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف والدمام والخبر والجبيل والخفجي والأحساء وينبع وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية وعسير والباحة ونجران وجيزان، وتم التخطيط لمشاركة حوالي 5500 طالب وطالبة في البرنامج.