احدث الأخبار

الاتحاد الأوروبي يبحث سن تدابير تقييدية ضد تركيا
أبرز المواد
 “السياحة والتعليم” تنظمان زيارات فندقية لمئات الطلاب والطالبات في 5 مدن
أبرز المواد
 الأردنُ تحبطُ مخططاتٍ إرهابيةً
أبرز المواد
 انخفاض أسعار النفط
أبرز المواد
 “السعودية لإعادة التدوير” تعتزم إعادة تدوير 85 % من النفايات الصناعية والخطرة في المملكة
أبرز المواد
 تحت رعاية خادم الحرمين .. “هيئة الأمن السيبراني” تنظم منتدى دولي في فبراير 2020
أبرز المواد
 الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم يدشن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية
منطقة القصيم
 هشاشة العظام .. أسبابه وطرق الوقاية منه
أبرز المواد
 أكثر من 43 ألف مستفيد من خدمات مركز العيون بنجران
منطقة نجران
 شرطة الرياض تطيح ب “عصابة” تخصص سرقة بالإكراه
أبرز المواد
 فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك يطلق برنامج إدارة الأزمات والمخاطر
أبرز المواد
 لتشغيل القطار وإجراء بعض التحسينات.. إغلاق “الرياض بوليفارد” اليوم باستثناء السينما والمسارح
أبرز المواد
الاتحاد الأوروبي يبحث سن تدابير تقييدية ضد تركيا

الاتحاد الأوروبي يبحث سن تدابير تقييدية ضد تركيا

أبرز المواد
“السياحة والتعليم” تنظمان زيارات فندقية لمئات الطلاب والطالبات في 5 مدن

“السياحة والتعليم” تنظمان زيارات فندقية لمئات الطلاب والطالبات في 5 مدن

أبرز المواد
الأردنُ تحبطُ مخططاتٍ إرهابيةً

الأردنُ تحبطُ مخططاتٍ إرهابيةً

أبرز المواد
انخفاض أسعار النفط

انخفاض أسعار النفط

أبرز المواد

الاتحاد الأوروبي يبحث سن تدابير تقييدية ضد تركيا

الاتحاد الأوروبي يبحث سن تدابير تقييدية ضد تركيا
http://almnatiq.net/?p=788539
المناطق - وكالات

بدأ دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم مناقشات حول الإجراءات المزمع اتخاذها ضد تركيا بشأن قضية التنقيب عن الطاقة قبالة سواحل قبرص.
وتأتي المداولات التي انطلقت عل مستوى اللجنة السياسية والأمنية في المجلس الأوروبي من خلال الدعوة التي وجهها وزراء الخارجية الأوروبيون، إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية فيديريكا موغيريني لتقديم مقترحات بشكل سريع بشأن فرض عدد من التدابير القسرية على تركيا بسبب انتهاكها المياه الإقليمية لقبرص واستمرارها في أعمال التنقيب عن الطاقة.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تعهدوا من جهة أخرى بتقييد مبيعات الأسلحة إلى تركيا بسبب عمليتها العسكرية في سوريا.

روابط ذات صلة

“السياحة والتعليم” تنظمان زيارات فندقية لمئات الطلاب والطالبات في 5 مدن

“السياحة والتعليم” تنظمان زيارات فندقية لمئات الطلاب والطالبات في 5 مدن
الأردنُ تحبطُ مخططاتٍ إرهابيةً

الأردنُ تحبطُ مخططاتٍ إرهابيةً
انخفاض أسعار النفط

انخفاض أسعار النفط

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*