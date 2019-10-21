الاتحاد الأوروبي يبحث سن تدابير تقييدية ضد تركيا

المناطق - وكالات

بدأ دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم مناقشات حول الإجراءات المزمع اتخاذها ضد تركيا بشأن قضية التنقيب عن الطاقة قبالة سواحل قبرص.

وتأتي المداولات التي انطلقت عل مستوى اللجنة السياسية والأمنية في المجلس الأوروبي من خلال الدعوة التي وجهها وزراء الخارجية الأوروبيون، إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية فيديريكا موغيريني لتقديم مقترحات بشكل سريع بشأن فرض عدد من التدابير القسرية على تركيا بسبب انتهاكها المياه الإقليمية لقبرص واستمرارها في أعمال التنقيب عن الطاقة.

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تعهدوا من جهة أخرى بتقييد مبيعات الأسلحة إلى تركيا بسبب عمليتها العسكرية في سوريا.