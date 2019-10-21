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اتفاقية لإنشاء أكاديمية متخصصة للريشة الطائرة

اتفاقية لإنشاء أكاديمية متخصصة للريشة الطائرة
http://almnatiq.net/?p=788542
المناطق - الرياض

وقّع الاتحاد السعودي للريشة الطائرة اتفاقية تعاون مشترك مع مدارس الرياض لإنشاء أكاديمية متخصصة للريشة الطائرة لتعليم و تدريب هذه الرياضة, لتكون ممارستها متاحة للجميع أفراد المجتمع.
ووقعت الاتفاقية اليوم في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للريشة الطائرة مقرن المقرن والمدير العام لمدارس الرياض عبدالرحمن الغفيلي, إذ ستتعدد الخدمات و البرامج التي سيتم تقديمها للممارسين و الممارسات في إطار هذه الاتفاقية لتغطي جميع أوجه الدعم و التسهيل من حيث توفير الأدوات و تأهيل الكوادر التدريبية للتدريب في مجال اللعبة عبر إلحاقهم بمجموعة من الدورات التدريبية للعبة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للريشة الطائرة.

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