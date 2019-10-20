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أمير الجوف يكرم المشاركين في الحج

أمير الجوف يكرم المشاركين في الحج
http://almnatiq.net/?p=788544
المناطق - الجوف

كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ورئيس اللجنة العليا للحج بالمنطقة، المشاركين
في خِدمة ضيوف الرحمن بمدينة الحجاج بمركز أبو عجرم 1440 .

جاء ذلك خلال استقبال سموه بصالة الاستقبال بمكتبه بالإمارة اليوم، لمحافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط وعددًا من مديري الأجهزة الحكومية المشاركة في الحج.
وقال سموه خلال التكريم: إن المملكة حكومة وشعبًا تعتز بخدمة ضيوف الرحمن ونيلهم لهذا الشرف الكبير، معربًا سموه عن سعادته بما شاهده من حماس للعاملين في المدينة لخدمة الحجاج والذي لا يُستغرب من أبناء هذا الوطن .
وأعرب سمو أمير منطقة الجوف عن شكره لكافة العاملين في خدمة ضيوف الرحمن في القطاعات المدنية والعسكرية التي شاركت في
تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام المارين في منطقة الجوف.
بعد ذلك سلم سموه المشاركين في مدينة الحجاج بأبو عجرم شهادات الشكر والتقدير لقاء جهودهم في خدمة ضيوف الرحمن، متمنيًا سموه للجميع التوفيق .

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