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حملة تفتيشية لعمل حائل تزور 18 محلآ وتوقع ب 10 عمالة مخالفة في محلات حي المحطة

حملة تفتيشية لعمل حائل تزور 18 محلآ وتوقع ب 10 عمالة مخالفة في محلات حي المحطة

منطقة حائل

حملة تفتيشية لعمل حائل تزور 18 محلآ وتوقع ب 10 عمالة مخالفة في محلات حي المحطة

حملة تفتيشية لعمل حائل تزور 18 محلآ وتوقع ب 10 عمالة مخالفة في محلات حي المحطة
http://almnatiq.net/?p=788545
المناطق - حائل

بتوجيه ومتابعة من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل الاستاذ فريح العياد نفذت ادارة التفتيش بالمنطقة حملة مشتركة واسعة من مفتشي العمل يرافقهم الضبط الميداني مساء الاحد الماضي علی عدد من المحلات في حي المحطة حيث تم ضبط عدد من مخالفات العمل منها 4 مخالفة من أصل عدد 18زيارة حيث تم تحويل 10 عمالة مخالفة من قبل الضبط الميداني
وتاتي الحملة على المحلات التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها ولوائحها
وأكدت أن الحملة تأتي لتعزيز وتحسين بيئة العمل وتهيئة المزيد وتطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، والإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق (معاً للرصد) عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911) .

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