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صحة الطائف تعقد دورة لدعم منسقي نظام موعد

صحة الطائف تعقد دورة لدعم منسقي نظام موعد

منطقة مكة المكرمة

صحة الطائف تعقد دورة لدعم منسقي نظام موعد

صحة الطائف تعقد دورة لدعم منسقي نظام موعد
http://almnatiq.net/?p=788546
عادل الزهراني - الطائف

نفذت الشئون الصحية بمحافظة الطائف دورة منسقي نظام موعد بمراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات والتي عقدت مساء أمس الأول بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف وقدمها مدير نظام موعد بصحة الطائف المدرب فيصل العمراني حيث يستهدف خدمة المرضى والمراجعين من خلال خدمة “موعد” والتي تعتبر خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الصحة السعودية؛ لتمكين المستفيد من حجز مواعيده في مراكز الرعاية الصحية الأولية وإدارة هذه المواعيد بتعديلها أو إلغائها، وكذلك إدارة مواعيده الأخرى في أي مستشفى يتم إحالته إليه .
وأقيم على هامش الدورة ورشة عمل بحضور مساعد مدير الشئون الصحية للخدمات العلاجية الدكتورة لمياء الزبيدي ونائب مساعد مدير الشئون الصحية للصحة العامة عبدالعزيز السفياني ومدير إدارة المستشفيات هاضل العصيمي ونائب مدير برنامج مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي الدكتور يوسف الثبيتي حيث تم بحث آلية عمل نظام .

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