الهلال الأحمر بالجوف يشارك بالفرضية السنوية المنفذة بشركة الإتصالات السعودية

المناطق - الجوف

شاركت الفرق الإسعافية التابعة لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف بالفرضية السنوية المقامة بشركة الإتصالات السعودية بالمجمع الإداري للشركة شمال مدينة سكاكا وذلك بمشاركة بعض الجهات ذات العلاقة.

وتمثلت هذه المشاركة بإستجابة فرقتين اسعافيتين لحريق وهمي وقع بمقر الشركة ونتج عنه عدد من الإصابات ما استدعى طلب الهلال الأحمر وتقديم الخدمة الإسعافية المصابين من خلال فرز الحالات ونقلها حسب أولوية الرعاية لأقرب منشأة صحية .

الجدير بالذكر أن الهيئة تحرص على مثل هذه المشاركات لما لها من أثر إيجابي يتمثل بصقل الإمكانات التي يتمتع بها منسوبيها من خلال التعامل مع الحالات الإسعافية بشكل أقرب ما يكون للواقع للوقوف على إستعداد الفرق الإسعافية وإمكانية التعامل مع الكوارث والأزمات .