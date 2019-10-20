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أمير الجوف يتسلم التقرير الختامي لمدينة الحاج بأبو عجرم

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أمين منطقة الحدود الشمالية يستقبل وفد الوزارة والوفد الاجنبي لشركة ايكوم

أمين منطقة الحدود الشمالية يستقبل وفد الوزارة والوفد الاجنبي لشركة ايكوم

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أمين منطقة الحدود الشمالية يستقبل وفد الوزارة والوفد الاجنبي لشركة ايكوم

أمين منطقة الحدود الشمالية يستقبل وفد الوزارة والوفد الاجنبي لشركة ايكوم
http://almnatiq.net/?p=788548
خالد الضبيبي . المناطق

أستقبل أمين منطقة الحدودالشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري صباح اليوم بمكتبة بالأمانة ممثل فريق الوزارة المهندس طلال القحطاني ومنسق مشاريع الأمانة بالوزارة المهندس تركي البحيري واستشاري الوزارة وبدء اللقاء بالاجتماع بمكتب أمين المنطقة مع فريق الوزارة والوفد الأجنبي لشركة ايكوم برئاسة المهندس ديفيد حيث جرى اللقاء حول مناقشة مستجدات مشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياة الأمطار بمنطقة الحدود الشمالية .بعدها تم عقد ورشة عمل بحضور أمين المنطقة ومساعده وفريق الوزارة وفريق شركة ايكوم ورؤساء البلديات ومدراء المشاريع بالأمانة والبلديات لمناقشة إعداد المخطط الشامل الاستراتيجي والدراسات الهيدرولوجية لمشاريع تصريف مياة الأمطار ودرء أخطار السيول .

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