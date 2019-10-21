أمير نجران يطلع على التقرير السنوي لإدارة المرور بالمنطقة

المناطق - نجران

وجّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بعقد اجتماع مع الجهات المعنية، الأمنية والخِدْمية، لتعزيز السلامة المرورية بالمنطقة، ومناقشة الحلول الجذرية لما يُطْرَح من مشكلات وملاحظات.

جاء ذلك أثناء اطلاع سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، على التقرير السنوي لإدارة المرور بالمنطقة، قدمه مدير شرطة المنطقة، اللواء سعيد بن محمد أبو ذيبة، ومدير إدارة المرور العقيد مناحي بن شجاع السبيعي.

واستعرض لسموه ما فُرِغَ منه بشأن النِقَاط السوداء، التي تشهد حوادث مرورية، وما يجري حيال النقطة الوحيدة المتبقية بالتنسيق مع أمانة المنطقة وفرع وزارة النقل والجهات الأخرى ذات العلاقة، إضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات في نِقَاط الاختناقات والإشارات المرورية، بما يضمن تسيير الحركة بانسيابية.

وأشاد الأمير جلوي بن عبدالعزيز بالمشاركة المجتمعية للمرور، والتفاعل في المناسبات والمعارض المحلية والدولية، وما تتيحه من خِدْمات إلكترونية، تسهل على المواطن والمقيم إتمام طلباته.