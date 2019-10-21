الأمير فيصل بن مشعل يدشن حملة “قلبك حياتك” لمركز الأمير سلطان للقلب بالقصيم

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم في مقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، الحملة التوعوية لمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم تحت شعار “قلبك حياتك .. احم شباب قلبك” والتي تأتي ضمن المبادرات التوعوية تزامناً مع اليوم العالمي للقلب.

واستمع سموه لشرح عن الحملة وأهدافها من المشرف العام لمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم الدكتور عبدالرحمن المسند، الذي أوضح أن الحملة ستكون على مستوى منطقة القصيم تستهدف الطلاب والطالبات بالمدارس والجامعات والمجتمع في الحدائق العامة والمولات التجارية والموظفين في أماكن عملهم، لرفع مستوى الوعي الصحي حول الوقاية من مسببات أمراض القلب، لافتاً إلى أنه تم اكتشاف حالات مبكرة خلال هذه الحملات والتي من أهم أهداف الحملة هو الكشف المبكر عن امراض القلب والوقاية من مسبباته.

ونوه سمو أمير القصيم بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ـ يحفظهما الله ـ من اهتمام بالقطاع الصحي وحرصها على أن تكون كافة الخدمات المقدمة وفق أعلى المستويات، واهتمامه بأن ينال المواطن والمقيم أعلى مستويات الرعاية الطبية، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود في تقديم التوعية والتثقيف الصحي لأمراض القلب، مثمناً الجهود التي تبذلها المديرية العامة للشؤون الصحية بالقصيم ومركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب لتثقيف وتوعية فئات المجتمع للحد من انتشار أمراض القلب، حاثاً منسوبي المركز على بذل المزيد من الجهود لتقديم أفضل رعاية ممكنة لمرضى القلب، متمنياً للجميع التوفيق والسداد وأن تحقق هذه الحملات ما يتطلع إليه ولاة الأمر لخدمة المجتمع.

حضر حفل التدشين وكلاء امارة المنطقة، ومدير عام الشؤون الصحية بالقصيم مطلق الخمعلي، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم الدكتور سلطان الشايع، والمشرف العام لمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم الدكتور عبدالرحمن المسند.