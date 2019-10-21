بحضور أكثر من ٤٠٠ منسق ومنسقة نيابة عن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف .. مساعد المدير العام للخدمات المساندة يرعى لقاء المنسقين والمنسقات الذي تنظمه إدارة العلاقات العامة والاعلام

الطائف - عادل الزهراني

نيابة عن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف رعى مساعد المدير العام للخدمات المساندة المهندس وسام حابس لقاء المنسقين والمنسقات والذي تنظمه إدارة العلاقات العامة والاعلام بحضور أكثر من ٤٠٠ منسق ومنسقة من الادارات والمكاتب والمدارس وأندية مدارس الحي .على مسرح إدارة التعليم بالحلقة للبنين وعلى مسرح مبنى الادارات التعليمية النسائية للبنات

وأكد عواض الخديدي ، مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام على دور المنسقين الإعلاميين والمنسقات الإعلاميات في تعزيز روح الولاء والانتماء للوطن وتعزيز الأمن الفكري في نفوس الطلبة، وذلك من خلال تقديم رسالة إعلامية هادفة بالمدارس محققة لأهداف التعليم. ومطالبا المنسقين والمنسقات على ضرورة إبراز المبادرات المتميزة بالمدارس، سواء من الطلبة او المعلمين والمعلمات وقادة وقائدات المدارس ودعم وتحفيز المواهب بالمدارس.

وأشاد الخديدي في الوقت نفسه بجهود جميع المنسقين الإعلاميين والمنسقات الإعلاميات على جهودهم المتميزة في سبيل إظهار مدارسهم بالصورة الأمثل، مطالبًا بضرورة بذل مزيدًا من الجهود من أجل إظهار مدارسهم بالقدر الذي تستحق ومثمنا للمساعد للخدمات المساندة رعايته لهذا اللقاء

وتخلل اللقاء مشاركة أوبريت من مدارس الطائف الدولية شارك فيه مجموعة من طلاب وطالبات المدارس ، كما قدم في الجانب النسائي مشاركة من مدرسة حليمة السعدية.

وناقش اللقاء العديد من المحاور أبرزها استراتيجية الإعلام التربوي والإعلام الجديد والمحتوى وصناعة البيانات وتخلل اللقاء مداخله صوتية لمدير الملف الاعلامي بوزارة التعليم يحيى زيلع سلط الضوء من خلالها على ألية عمل وتوثيق الملف الإعلامي إضافة إلى الاجابة على العديد من النقاشات والمداخلات.