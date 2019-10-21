احدث الأخبار

تركيا : وقف إطلاق النار في سوريا ينتهي مساء الثلاثاء
أبرز المواد
 لجنة الأودية والشعاب بمحافظة تيماء تناقش استعدادات المحافظة لموسم الأمطار
منطقة تبوك
 رئيس ديوان المظالم يستقبل نائبه للشؤون القضائية
منطقة الرياض
 مكتب التربية الخليجي يحتفي بالطلبة المتفوقين على مستوى مجلس التعاون الخليجي
منطقة الرياض
 وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في أربع مناطق
محليات
 أمير مكة يكرم الجهات التي شاركت في مشروع بسمة جدة
أبرز المواد
 أمين الشمالية يلتقي وفداً من شركة أرامكو‬ ‫ ‬وانباء عن نقل خط انابيب ( التابلاين ) من داخل مدن المنطقه
منطقة الحدود الشمالية
 نيابة عن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف .. مساعد المدير العام للخدمات المساندة يرعى لقاء المنسقين والمنسقات الذي تنظمه إدارة العلاقات العامة والاعلام
منطقة مكة المكرمة
 الأمير فيصل بن مشعل يدشن حملة “قلبك حياتك” لمركز الأمير سلطان للقلب بالقصيم
منطقة القصيم
 مدني حائل يحذّر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة
أبرز المواد
 أمير نجران يطلع على التقرير السنوي لإدارة المرور بالمنطقة
أبرز المواد
 أمير الجوف يتسلم التقرير الختامي لمدينة الحاج بأبو عجرم
منطقة الجوف
تركيا : وقف إطلاق النار في سوريا ينتهي مساء الثلاثاء

تركيا : وقف إطلاق النار في سوريا ينتهي مساء الثلاثاء

أبرز المواد
لجنة الأودية والشعاب بمحافظة تيماء تناقش استعدادات المحافظة لموسم الأمطار

لجنة الأودية والشعاب بمحافظة تيماء تناقش استعدادات المحافظة لموسم الأمطار

منطقة تبوك
رئيس ديوان المظالم يستقبل نائبه للشؤون القضائية

رئيس ديوان المظالم يستقبل نائبه للشؤون القضائية

منطقة الرياض
مكتب التربية الخليجي يحتفي بالطلبة المتفوقين على مستوى مجلس التعاون الخليجي

مكتب التربية الخليجي يحتفي بالطلبة المتفوقين على مستوى مجلس التعاون الخليجي

منطقة الرياض

بحضور أكثر من ٤٠٠ منسق ومنسقة

نيابة عن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف .. مساعد المدير العام للخدمات المساندة يرعى لقاء المنسقين والمنسقات الذي تنظمه إدارة العلاقات العامة والاعلام

نيابة عن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف .. مساعد المدير العام للخدمات المساندة يرعى لقاء المنسقين والمنسقات الذي تنظمه إدارة العلاقات العامة والاعلام
http://almnatiq.net/?p=788581
الطائف - عادل الزهراني

نيابة عن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف رعى مساعد المدير العام للخدمات المساندة المهندس وسام حابس لقاء المنسقين والمنسقات والذي تنظمه إدارة العلاقات العامة والاعلام  بحضور أكثر من ٤٠٠ منسق ومنسقة من الادارات والمكاتب والمدارس وأندية مدارس الحي .على مسرح إدارة التعليم بالحلقة للبنين وعلى مسرح مبنى الادارات التعليمية النسائية للبنات

وأكد عواض الخديدي ، مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام  على دور المنسقين الإعلاميين والمنسقات الإعلاميات في تعزيز روح الولاء والانتماء للوطن وتعزيز الأمن الفكري في نفوس الطلبة، وذلك من خلال تقديم رسالة إعلامية هادفة بالمدارس محققة لأهداف التعليم. ومطالبا المنسقين والمنسقات على ضرورة إبراز المبادرات المتميزة بالمدارس، سواء من الطلبة او المعلمين والمعلمات وقادة وقائدات المدارس ودعم وتحفيز المواهب بالمدارس.

وأشاد  الخديدي في الوقت نفسه بجهود جميع المنسقين الإعلاميين والمنسقات الإعلاميات على جهودهم المتميزة في سبيل إظهار مدارسهم بالصورة الأمثل، مطالبًا بضرورة بذل مزيدًا من الجهود من أجل إظهار مدارسهم بالقدر الذي تستحق ومثمنا للمساعد للخدمات المساندة رعايته لهذا اللقاء

وتخلل اللقاء مشاركة أوبريت من مدارس الطائف الدولية شارك فيه مجموعة من طلاب وطالبات المدارس ، كما قدم في الجانب النسائي مشاركة من مدرسة حليمة السعدية.

وناقش اللقاء العديد من المحاور أبرزها استراتيجية الإعلام التربوي والإعلام الجديد  والمحتوى وصناعة البيانات وتخلل اللقاء مداخله صوتية لمدير الملف الاعلامي بوزارة التعليم يحيى زيلع سلط الضوء من خلالها على ألية عمل وتوثيق الملف الإعلامي إضافة إلى  الاجابة على العديد من النقاشات والمداخلات.

روابط ذات صلة

أمير مكة يكرم الجهات التي شاركت في مشروع بسمة جدة

أمير مكة يكرم الجهات التي شاركت في مشروع بسمة جدة
صحة الطائف تعقد دورة لدعم منسقي نظام موعد

صحة الطائف تعقد دورة لدعم منسقي نظام موعد
مسؤول بلجنة “الحج والعمرة” يكشف آخر المستجدات حول قرار إلغاء شرط المحرم للنساء القادمات للعمرة

مسؤول بلجنة “الحج والعمرة” يكشف آخر المستجدات حول قرار إلغاء شرط المحرم للنساء القادمات للعمرة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*