أمين الشمالية يلتقي وفداً من شركة أرامكو‬ ‫ ‬وانباء عن نقل خط انابيب ( التابلاين ) من داخل مدن المنطقه

عرعر - خالد الضبيبي

‬‫التقى أمين الحدود الشمالية صباح هذا اليوم وفد من شركة أرامكو برئاسة الأستاذ سامي بن حمود العتيق مستشار شؤون الأراضي مستشار شؤون الأراضي، ‬والمهندس مشعل بن فهد الشعيبي رئيس وحدة التعديات في مناطق أعمال أرامكو الشمالية،والأستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم الصانع ممثل شؤون الاراضي.‫ وبحضور رؤساء البلديات المعنية.‬دار خلال اللقاء مناقشة نقل خط أنابيب البترول (التابلاين ) من داخل مدن منطقة الحدود الشمالية ( عرعر _ رفحا _طريف_ العويقيلة _الشعبة )لمواقع أخرى مناسبة بما لايتعارض مع خطط التنمية المستقبلية.