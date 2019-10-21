أمين الشمالية يلتقي وفداً من شركة أرامكو‬ ‫ ‬وانباء عن نقل خط انابيب ( التابلاين ) من داخل مدن المنطقه

التقى أمين الحدود الشمالية صباح هذا اليوم وفد من شركة أرامكو برئاسة الأستاذ سامي بن حمود العتيق مستشار شؤون الأراضي مستشار شؤون الأراضي، والمهندس مشعل بن فهد الشعيبي رئيس وحدة التعديات في مناطق أعمال أرامكو الشمالية،والأستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم الصانع ممثل شؤون الاراضي. وبحضور رؤساء البلديات المعنية.دار خلال اللقاء مناقشة نقل خط أنابيب البترول (التابلاين ) من داخل مدن منطقة الحدود الشمالية ( عرعر _ رفحا _طريف_ العويقيلة _الشعبة )لمواقع أخرى مناسبة بما لايتعارض مع خطط التنمية المستقبلية.
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