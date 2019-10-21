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مكتب التربية الخليجي يحتفي بالطلبة المتفوقين على مستوى مجلس التعاون الخليجي

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أمين الشمالية يلتقي وفداً من شركة أرامكو‬ ‫ ‬وانباء عن نقل خط انابيب ( التابلاين ) من داخل مدن المنطقه

أمين الشمالية يلتقي وفداً من شركة أرامكو‬ ‫ ‬وانباء عن نقل خط انابيب ( التابلاين ) من داخل مدن المنطقه
http://almnatiq.net/?p=788584
عرعر - خالد الضبيبي

‬‫التقى أمين الحدود الشمالية صباح هذا اليوم وفد من شركة أرامكو برئاسة الأستاذ سامي بن حمود العتيق مستشار شؤون الأراضي مستشار شؤون الأراضي، ‬والمهندس مشعل بن فهد الشعيبي رئيس وحدة التعديات في مناطق أعمال أرامكو الشمالية،والأستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم الصانع ممثل شؤون الاراضي.‫ وبحضور رؤساء البلديات المعنية.‬دار خلال اللقاء مناقشة نقل خط أنابيب البترول (التابلاين ) من داخل مدن منطقة الحدود الشمالية ( عرعر _ رفحا _طريف_ العويقيلة _الشعبة )لمواقع أخرى مناسبة بما لايتعارض مع خطط التنمية المستقبلية.

 

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