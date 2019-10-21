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لجنة الأودية والشعاب بمحافظة تيماء تناقش استعدادات المحافظة لموسم الأمطار

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لجنة الأودية والشعاب بمحافظة تيماء تناقش استعدادات المحافظة لموسم الأمطار

لجنة الأودية والشعاب بمحافظة تيماء تناقش استعدادات المحافظة لموسم الأمطار
http://almnatiq.net/?p=788608
المناطق - تبوك
رأس محافظ تيماء سعد بن نايف السديري بمكتبه اليوم اجتماع لجنة الأودية والشعاب لمناقشة استعدادات المحافظة لموسم الأمطار بحضور ممثلين عن الجهات ذات العلاقة.
وأكد المحافظ في بداية الاجتماع أهمية الاستعداد المبكر للحالات المطرية المتوقعة لهذا العام ومناقشة ما يتعلق بجريان السيول بالأودية وتجمعات المياه في الأحياء السكنية داعياً جميع الجهات المعنية بالاستعداد لذلك واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من تلك المخاطر ومعالجة المواقع التي بها ملاحظات والعرض أولاً بأول عن نتائج ذلك.
وناقش الاجتماع وضع الأودية والشعاب الخطرة بالمحافظة والعمل على وضع الحلول اللازمة للحد من مخاطرها.

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