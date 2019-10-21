أمير منطقة جازان يرأس الجلسة الافتتاحية من جلسات مجلس المنطقة في دورة انعقاده الحالية

جازان - فضة عطيف

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان نائب رئيس المجلس اليوم، الجلسة الافتتاحية لجلسات مجلس المنطقة في دورته الثالثة للعام المالي الحالي، وذلك في قاعة الاجتماعات الرئيسة بالإمارة.

وافتتح سمو أمير المنطقة الجلسة بكلمة توجيهية رفع من خلالها أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تشغيل شبكات للنقل عام بالحافلات كمرحلة أولى في بعض مدن المملكة ومحافظاتها ومن ضمنها حاضرة منطقة جازان, مشدداً سموه على أهمية القرار في فتح آفاق كبرى للاستثمار في واحد من أكثر القطاعات أهمية وحيوية , وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

وقال سموه :” لقد أنعم الله على هذه البلاد الطاهرة بنعم كثيرة ظاهرة و باطنة, وأهمها نعمة الأمن والأمان ورغد العيش في ظل حكومتنا الرشيدة وبتوجيهات كريمة من لَدُنْ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- التي تؤكد أهمية الارتقاء بمستوى الخِدْمات الأساسية المقدمة للمواطن والمقيم”.

وأكد أمير منطقة جازان أهمية اللحمة الوطنية بين القيادة والشعب منذ تأسيس هذا الكيان الشامخ على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- على تطبيق شرع الله، والالتزام بالعقيدة الإسلامية، وتعزيز مبدأ العدل، والسعي إلى تطوير الحاضر بما لا يتعارض مع ثوابت العقيدة الإسلامية وقيم وعادات وتقاليد المجتمع السعودي الأصيل ، وترسيخ نهج الاعتدال والوسطية في كل جوانب الحياة.

ونوه سمو الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بما توليه القيادة الرشيدة من حرص واهتمام ومتابعة في كل ما يدفع بعجلة التنمية ويضمن استمراريتها ومواصلة إزالة العوائق وتشجع الاستثمار المحلي والأجنبي وتبني إستراتيجية التنوع الاقتصادي والسعي الحثيث لتطوير بنية اقتصادية أكثر قدرة على المنافسة والاستدامة في التنمية وتلبية احتياجات الجيل الحالي مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة, مرحباً في ختام كلمته بمدير تعليم جازان الدكتور إبراهيم أبوهادي في عضوية المجلس عقب تعيينه مديرا عاماً للتعليم بجازان , سائلا سموه المولى عز وجل التوفيق للجميع.

من جانبه أوضح أمين عام مجلس المنطقة المهندس عبدالرحمن بن محمد عبدالحق، أن المجلس استعرض عقب ذلك التوصيات والنتائج التي توصل إليها المجلس في الدورة السابقة والخطابات الصادرة والواردة للمجلس.

وأفاد أن المجلس سيناقش في دورة انعقاده الحالية عدداً من الموضوعات، ومنها: استعراض ميزانية الجهات الحكومية المعتمدة، ومحاضر اللجان والتقارير المنبثقة عن المجلس في المجالات الاقتصادية والتعليمية والخِدْمات والمرافق العامة ولجنة تنسيق ومتابعة المشاريع ولجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ولجنة التنمية الاجتماعية وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

واختتم عبدالحق تصريحه مفيداً أن المجلس سيخصص جلسته الختامية لدورة انعقاده الحالية التي ستعقد بمحافظة ضمد بعد غدٍ الأربعاء ، لبحث الاحتياجات الخِدْمية والتنموية لمحافظة ضمد والمراكز والقرى التابعة.