أمير الشرقية يلتقي مدير عام شركة مطارات الدمام بمناسبة انتهاء فترة عمله

المناطق - الدمام

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين) الرئيس التنفيذي السابق لشركة مطارات الدمام الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني، بمناسبة انتهاء فترة عمله رئيساً للشركة.

وأكد سموه ضرورة مواصلة العمل والعطاء في مختلف المواقع، مبيناً أن البذل من أجل الوطن واجب في كل مسؤولية يتولاها الإنسان، معرباً سموه عن شكره للجعويني على ما قدمه من جهود وزملائه إبان فترة رئاسته للشركة، متمنياً له التوفيق في قادم الأيام .

من جهته عبر الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية دعمه المستمر لتطوير شركة مطارات الدمام، مبيناً أن الدعم الكريم من سموه أثمر عن تطور متسارع في منشآت الشركة، مثمناً لسموه هذا الدعم غير المستغرب.