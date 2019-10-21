احدث الأخبار

أمير الشرقية يلتقي مدير عام شركة مطارات الدمام بمناسبة انتهاء فترة عمله
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة جازان يرأس الجلسة الافتتاحية من جلسات مجلس المنطقة في دورة انعقاده الحالية
منطقة جازان
 برعاية أمير الشرقية .. صحة الشرقية ونزاهة ينظمان “تقييم الخدمات وتفعيل قنوات التواصل” .. الأربعاء
المنطقة الشرقية
 بلدية تيماء تنفذ جولات رقابية على المنشآت الغذائية بالمحافظة
منطقة تبوك
 محافظ ينبع التقي فريق عمل من احوال ينبع ضمن مبادرة ناتي اليك
منطقة المدينة المنورة
 مستشفى صامطة العام يدشن فعالية البرنامج التوعوي لسرطان الثدي
منطقة جازان
 “الزكاة والدخل” تدعو جميع المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة قبل نهاية أكتوبر الجاري
أبرز المواد
 تركيا : وقف إطلاق النار في سوريا ينتهي مساء الثلاثاء
أبرز المواد
 لجنة الأودية والشعاب بمحافظة تيماء تناقش استعدادات المحافظة لموسم الأمطار
منطقة تبوك
 رئيس ديوان المظالم يستقبل نائبه للشؤون القضائية
منطقة الرياض
 مكتب التربية الخليجي يحتفي بالطلبة المتفوقين على مستوى مجلس التعاون الخليجي
منطقة الرياض
 وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في أربع مناطق
محليات
أمير الشرقية يلتقي مدير عام شركة مطارات الدمام بمناسبة انتهاء فترة عمله

أمير الشرقية يلتقي مدير عام شركة مطارات الدمام بمناسبة انتهاء فترة عمله

المنطقة الشرقية
أمير منطقة جازان يرأس الجلسة الافتتاحية من جلسات مجلس المنطقة في دورة انعقاده الحالية

أمير منطقة جازان يرأس الجلسة الافتتاحية من جلسات مجلس المنطقة في دورة انعقاده الحالية

منطقة جازان
برعاية أمير الشرقية .. صحة الشرقية ونزاهة ينظمان “تقييم الخدمات وتفعيل قنوات التواصل” .. الأربعاء

برعاية أمير الشرقية .. صحة الشرقية ونزاهة ينظمان “تقييم الخدمات وتفعيل قنوات التواصل” .. الأربعاء

المنطقة الشرقية
بلدية تيماء تنفذ جولات رقابية على المنشآت الغذائية بالمحافظة

بلدية تيماء تنفذ جولات رقابية على المنشآت الغذائية بالمحافظة

منطقة تبوك

أمير الشرقية يلتقي مدير عام شركة مطارات الدمام بمناسبة انتهاء فترة عمله

أمير الشرقية يلتقي مدير عام شركة مطارات الدمام بمناسبة انتهاء فترة عمله
http://almnatiq.net/?p=788636
المناطق - الدمام
التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين) الرئيس التنفيذي السابق لشركة مطارات الدمام الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني، بمناسبة انتهاء فترة عمله رئيساً للشركة.
وأكد سموه ضرورة مواصلة العمل والعطاء في مختلف المواقع، مبيناً أن البذل من أجل الوطن واجب في كل مسؤولية يتولاها الإنسان، معرباً سموه عن شكره للجعويني على ما قدمه من جهود وزملائه إبان فترة رئاسته للشركة، متمنياً له التوفيق في قادم الأيام .
من جهته عبر الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية دعمه المستمر لتطوير شركة مطارات الدمام، مبيناً أن الدعم الكريم من سموه أثمر عن تطور متسارع في منشآت الشركة، مثمناً لسموه هذا الدعم غير المستغرب.

روابط ذات صلة

برعاية أمير الشرقية .. صحة الشرقية ونزاهة ينظمان “تقييم الخدمات وتفعيل قنوات التواصل” .. الأربعاء

برعاية أمير الشرقية .. صحة الشرقية ونزاهة ينظمان “تقييم الخدمات وتفعيل قنوات التواصل” .. الأربعاء
محافظ القطيف يطلع على حملة “حصين”

محافظ القطيف يطلع على حملة “حصين”
أمير الشرقية ينوه بحرص القيادة على دعم قطاع التعليم

أمير الشرقية ينوه بحرص القيادة على دعم قطاع التعليم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*