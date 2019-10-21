احدث الأخبار

النائب العام يلتقى المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون الخليجي
أبرز المواد
 أمير الشرقية يلتقي مدير عام شركة مطارات الدمام بمناسبة انتهاء فترة عمله
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة جازان يرأس الجلسة الافتتاحية من جلسات مجلس المنطقة في دورة انعقاده الحالية
منطقة جازان
 برعاية أمير الشرقية .. صحة الشرقية ونزاهة ينظمان “تقييم الخدمات وتفعيل قنوات التواصل” .. الأربعاء
المنطقة الشرقية
 بلدية تيماء تنفذ جولات رقابية على المنشآت الغذائية بالمحافظة
منطقة تبوك
 محافظ ينبع التقي فريق عمل من احوال ينبع ضمن مبادرة ناتي اليك
منطقة المدينة المنورة
 مستشفى صامطة العام يدشن فعالية البرنامج التوعوي لسرطان الثدي
منطقة جازان
 “الزكاة والدخل” تدعو جميع المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة قبل نهاية أكتوبر الجاري
أبرز المواد
 تركيا : وقف إطلاق النار في سوريا ينتهي مساء الثلاثاء
أبرز المواد
 لجنة الأودية والشعاب بمحافظة تيماء تناقش استعدادات المحافظة لموسم الأمطار
منطقة تبوك
 رئيس ديوان المظالم يستقبل نائبه للشؤون القضائية
منطقة الرياض
 مكتب التربية الخليجي يحتفي بالطلبة المتفوقين على مستوى مجلس التعاون الخليجي
منطقة الرياض
النائب العام يلتقى المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون الخليجي

النائب العام يلتقى المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون الخليجي

أبرز المواد
أمير الشرقية يلتقي مدير عام شركة مطارات الدمام بمناسبة انتهاء فترة عمله

أمير الشرقية يلتقي مدير عام شركة مطارات الدمام بمناسبة انتهاء فترة عمله

المنطقة الشرقية
أمير منطقة جازان يرأس الجلسة الافتتاحية من جلسات مجلس المنطقة في دورة انعقاده الحالية

أمير منطقة جازان يرأس الجلسة الافتتاحية من جلسات مجلس المنطقة في دورة انعقاده الحالية

منطقة جازان
برعاية أمير الشرقية .. صحة الشرقية ونزاهة ينظمان “تقييم الخدمات وتفعيل قنوات التواصل” .. الأربعاء

برعاية أمير الشرقية .. صحة الشرقية ونزاهة ينظمان “تقييم الخدمات وتفعيل قنوات التواصل” .. الأربعاء

المنطقة الشرقية

النائب العام يلتقى المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون الخليجي

النائب العام يلتقى المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون الخليجي
http://almnatiq.net/?p=788639
المناطق - الرياض

التقى معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بمقر النيابة العامة في الرياض اليوم، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور حاتم علي .
وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون لنشر الثقافة القانونية وتسخير الإمكانات لمواجهة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأموال غير المشروعة وأي نوع من الجريمة المنظمة .
وأكد معالي النائب العام أن هذا اللقاء يأتي لتحقيق تبادل الخبرات والمستجدات في عالم مكافحة المخدرات وتوثيق التعاون بين الدول، مشيراً إلى أن النيابة سباقة لمكافحة تلك الآفة والقضاء عليها بالتعاون مع أشقائها في الدول الأخرى.

روابط ذات صلة

“الزكاة والدخل” تدعو جميع المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة قبل نهاية أكتوبر الجاري

“الزكاة والدخل” تدعو جميع المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة قبل نهاية أكتوبر الجاري
تركيا : وقف إطلاق النار في سوريا ينتهي مساء الثلاثاء

تركيا : وقف إطلاق النار في سوريا ينتهي مساء الثلاثاء
رئيس ديوان المظالم يستقبل نائبه للشؤون القضائية

رئيس ديوان المظالم يستقبل نائبه للشؤون القضائية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*