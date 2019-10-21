النائب العام يلتقى المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون الخليجي

المناطق - الرياض

التقى معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بمقر النيابة العامة في الرياض اليوم، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور حاتم علي .

وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون لنشر الثقافة القانونية وتسخير الإمكانات لمواجهة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأموال غير المشروعة وأي نوع من الجريمة المنظمة .

وأكد معالي النائب العام أن هذا اللقاء يأتي لتحقيق تبادل الخبرات والمستجدات في عالم مكافحة المخدرات وتوثيق التعاون بين الدول، مشيراً إلى أن النيابة سباقة لمكافحة تلك الآفة والقضاء عليها بالتعاون مع أشقائها في الدول الأخرى.