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اتفاق مصري كويتي على تعزيز التعاون ودعم أمن الخليج والعرب

اتفاق مصري كويتي على تعزيز التعاون ودعم أمن الخليج والعرب

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اتفاق مصري كويتي على تعزيز التعاون ودعم أمن الخليج والعرب

اتفاق مصري كويتي على تعزيز التعاون ودعم أمن الخليج والعرب
http://almnatiq.net/?p=788642
المناطق - وكالات

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس الوزراء الكويتي.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، أن الرئيس السيسي أشاد خلال اللقاء بمتانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية، مؤكداً حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الصعد، بما فيها تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الكويتية إلى مصر، خاصة من خلال التعاون بين الصندوق السيادي الكويتي والمصري.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك بالبناء على نتائج زيارة الرئيس السيسي الأخيرة إلى الكويت، مؤكداً اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، وحرص الجانب الكويتي على تعزيز التعاون مع مصر على كافة المستويات، والتشاور والتنسيق معها بشكل دوري إزاء مختلف القضايا.

وثمن رئيس الوزراء الكويتي دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيداً بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بالعمل العربي المشترك.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تباحثاً حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلاً عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية، حيث أكد الرئيس في هذا الخصوص ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيداً بالدور الهام الذي تقوم به دولة الكويت في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.

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