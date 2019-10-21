أمير الشرقية يلتقي سعادة سفير دولة الكويت لدى المملكة

المناطق - الدمام

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بنعبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين) سعادة سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح.

ونوه سموه أمير المنطقة الشرقية بالعلاقات التاريخية والأخوية الراسخة التي تجمع المملكة بدولة الكويت، مبيناً أن القواسم التي تجمع الشعبين الشقيقين كبيرة، والمصير المشترك يأتي على رأسها، مضيفاً أن البلدين بفضل الله ثم بفضل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –يحفظه الله- وأخي صاحب السمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح ماضية نحو تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بخطىٍ واثقة وناظرة للمستقبل بثقة وتفاؤل مستمدة من حكمة قيادة البلدين، متمنياً سموه للكويت حكومةً وشعباً مزيداً من التقدم والرخاء.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جهته عبرسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على حفاوة الاستقبال، مبيناً أن العلاقات بين المملكة والكويت تشهد نمواَ مضطرداً في شتى المجالات، مؤكداً أن ذلك نابع من إيمان قيادة البلدين بالشراكة الاستراتيجية والعلاقة الأخوية التي تجمعهما، متمنياً للمملكة حكومةً وشعباً دوام التقدم والازدهار، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –يحفظه الله- وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع-يحفظه الله-.