احدث الأخبار

أمير الشرقية يلتقي سعادة سفير دولة الكويت لدى المملكة
المنطقة الشرقية
 تفاصيل 17 قراراً صعباً لحل أزمة الاحتجاجات في لبنان
أبرز المواد
 اتفاق مصري كويتي على تعزيز التعاون ودعم أمن الخليج والعرب
أبرز المواد
 النائب العام يلتقى المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون الخليجي
أبرز المواد
 أمير الشرقية يلتقي مدير عام شركة مطارات الدمام بمناسبة انتهاء فترة عمله
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة جازان يرأس الجلسة الافتتاحية من جلسات مجلس المنطقة في دورة انعقاده الحالية
منطقة جازان
 برعاية أمير الشرقية .. صحة الشرقية ونزاهة ينظمان “تقييم الخدمات وتفعيل قنوات التواصل” .. الأربعاء
المنطقة الشرقية
 بلدية تيماء تنفذ جولات رقابية على المنشآت الغذائية بالمحافظة
منطقة تبوك
 محافظ ينبع التقي فريق عمل من احوال ينبع ضمن مبادرة ناتي اليك
منطقة المدينة المنورة
 مستشفى صامطة العام يدشن فعالية البرنامج التوعوي لسرطان الثدي
منطقة جازان
 “الزكاة والدخل” تدعو جميع المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة قبل نهاية أكتوبر الجاري
أبرز المواد
 تركيا : وقف إطلاق النار في سوريا ينتهي مساء الثلاثاء
أبرز المواد
أمير الشرقية يلتقي سعادة سفير دولة الكويت لدى المملكة

أمير الشرقية يلتقي سعادة سفير دولة الكويت لدى المملكة

المنطقة الشرقية
تفاصيل 17 قراراً صعباً لحل أزمة الاحتجاجات في لبنان

تفاصيل 17 قراراً صعباً لحل أزمة الاحتجاجات في لبنان

أبرز المواد
اتفاق مصري كويتي على تعزيز التعاون ودعم أمن الخليج والعرب

اتفاق مصري كويتي على تعزيز التعاون ودعم أمن الخليج والعرب

أبرز المواد
النائب العام يلتقى المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون الخليجي

النائب العام يلتقى المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون الخليجي

أبرز المواد

أمير الشرقية يلتقي سعادة سفير دولة الكويت لدى المملكة

أمير الشرقية يلتقي سعادة سفير دولة الكويت لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=788648
المناطق - الدمام

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بنعبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين) سعادة سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح.

ونوه سموه أمير المنطقة الشرقية بالعلاقات التاريخية والأخوية الراسخة التي تجمع المملكة بدولة الكويت، مبيناً أن القواسم التي تجمع الشعبين الشقيقين كبيرة، والمصير المشترك يأتي على رأسها، مضيفاً أن البلدين بفضل الله ثم بفضل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –يحفظه الله- وأخي صاحب السمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح ماضية نحو تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بخطىٍ واثقة وناظرة للمستقبل بثقة وتفاؤل مستمدة من حكمة قيادة البلدين، متمنياً سموه للكويت حكومةً وشعباً مزيداً من التقدم والرخاء.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جهته عبرسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على حفاوة الاستقبال، مبيناً أن العلاقات بين المملكة والكويت تشهد نمواَ مضطرداً في شتى المجالات، مؤكداً أن ذلك نابع من إيمان قيادة البلدين بالشراكة الاستراتيجية والعلاقة الأخوية التي تجمعهما، متمنياً للمملكة حكومةً وشعباً دوام التقدم والازدهار، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –يحفظه الله- وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز  ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع-يحفظه الله-.

 

روابط ذات صلة

أمير الشرقية يلتقي مدير عام شركة مطارات الدمام بمناسبة انتهاء فترة عمله

أمير الشرقية يلتقي مدير عام شركة مطارات الدمام بمناسبة انتهاء فترة عمله
برعاية أمير الشرقية .. صحة الشرقية ونزاهة ينظمان “تقييم الخدمات وتفعيل قنوات التواصل” .. الأربعاء

برعاية أمير الشرقية .. صحة الشرقية ونزاهة ينظمان “تقييم الخدمات وتفعيل قنوات التواصل” .. الأربعاء
محافظ القطيف يطلع على حملة “حصين”

محافظ القطيف يطلع على حملة “حصين”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*