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الأمير محمد بن ناصر يهنىء جامعة جازان لحصولها على الاعتماد المؤسسي الكامل

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الأمير محمد بن ناصر يهنىء جامعة جازان لحصولها على الاعتماد المؤسسي الكامل

الأمير محمد بن ناصر يهنىء جامعة جازان لحصولها على الاعتماد المؤسسي الكامل
http://almnatiq.net/?p=788651
جازان - فضة عطيف

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان،  معالي مدير جامعة جازان أ.د مرعي القحطاني ووكلاء الجامعة بمناسبة حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي الكامل من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي وذلك خلال استقباله اليوم بمكتبه بديوان الامارة.

وقال سموه ؛  إن جامعة جازان ركن أساسي من أركان التنمية والبناء بالمنطقة ، وأدت وما تزال تؤدي دورا مهما في مسيرة التطور وتنمية العنصر البشري لخدمة الوطن عبر تأهليها للشباب والشابات بما يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ، وبما يتواكب مع أهداف وبرامج التحول الوطني 2020 ورؤية الوطن 2030.

وأكد سمو أمير منطقة جازان أن حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي الكامل يعد تتويجا لجهود الجامعة في تحديث وتجويد مهامها وعملياتها الأكاديمية والإدارية والبحثية.

وأعرب سموه بهذه المناسبة عن شكره وتقديره لجهود معالي مدير الجامعة أ.د مرعي القحطاني ولكافة منسوبي الجامعة وطلبتها على هذا الإنجاز والتميز.

من جانبه عبر معالي مدير جامعة جازان أ. د القحطاني باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة ، عن تقديره لدعم وتوجيهات سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه وما يقدمانه من متابعة وحرص واهتمام تجاه ابناءهم الطلاب والطالبات بالجامعة؛  سائلا الله عزوجل ان يحفظ القيادة الرشيدة وان يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.

 

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