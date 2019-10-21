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اشاد بحصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي الكامل..

الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل مدير جامعة جازان

الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل مدير جامعة جازان
http://almnatiq.net/?p=788656
جازان - فضة عطيف

نوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، بحصول جامعة جازان على الاعتماد المؤسسي الكامل من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بالإمارة اليوم, معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ووكلاء الجامعة.
وهنأ سموه الجميع بهذه المناسبة, مؤكداً أن جامعة جازان تساهم في التنمية والبناء بالمنطقة والوطن بشكل عام، وتقوم بدور مهم في مسيرة التطور وتنمية العنصر البشري لخدمة الوطن عبر تأهليها للشباب والفتيات بما يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وبما يحقق أهداف وبرامج رؤية المملكة 2030.
وعدّ سمو نائب أمير منطقة جازان حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي الكامل تتويجاً لجهود الجامعة في تحديث وتجويد مهامها وعملياتها الأكاديمية والإدارية والبحثية, مقدماً شكره وتقديره لجهود معالي مدير الجامعة وجميع منسوبيها ومنسوباتها وطلابها وطالباتها على هذا الإنجاز والتميز.

 

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