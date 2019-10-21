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اجتماع طارئ لتطوير الخدمات المقدمة للأيتام والأسر محدودة الدخل

اجتماع طارئ لتطوير الخدمات المقدمة للأيتام والأسر محدودة الدخل

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اجتماع طارئ لتطوير الخدمات المقدمة للأيتام والأسر محدودة الدخل

اجتماع طارئ لتطوير الخدمات المقدمة للأيتام والأسر محدودة الدخل
http://almnatiq.net/?p=788660
المناطق - جدة

عقدت جمعية البر بجدة جمعيتها العمومية الطارئة في المقر الرئيسي وذلك بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بجدة الأستاذ رامي بن محمد عز الدين و أعضاء مجلس إدارة الجمعية والجمعية العمومية يتقدمهم رئيس مجلس الإدارة معالي الدكتور سهيل بن حسن قاضي.
وبعد تلاوة آيات من كتاب الله الكريم من أحد أبناء دور الجمعية، انطلق الاجتماع بعرض مرئي قام بشرحه مدير عام الجمعية  المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي، استعرض من خلاله التقرير العام للجمعية لعام 2018 والنصف الأول من العام 2019م وما شمله من إنجازات عكستها الأرقام والاحصائيات.
وأطلع الحكمي الأعضاء على جميع الأنشطة التي نفذتها الجمعية خلال العام، وكان من أبرز الإنجازات استعداد الجمعية لإطلاق خدمة جديدة على مستوى المملكة تتمثل بأجهزة الخدمة الذاتية (للمتبرعين والمستفيدين) مما سيُمكِّن فئتي الأيتام والأسر محدودة الدخل من الحصول على الخدمات والدعم المقدم من قبل الجمعية ذاتياً، أما المتبرعون فعبْرَ أجهزة الخدمة الذاتية يمكنهم اختيارُ نوع التبرع ذاتياً بكل يسر وسهولة.                                                                                                      وفي ختام الاجتماع جرى التصويت على المقترحات التي تمَّت مناقشتها  من قبل الأعضاء والتي تهدف إلى تطوير الجمعية وخدماتها لنيل رضا المستفيدين والمتبرعين على حد سواء.

 

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