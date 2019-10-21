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غرفة الأحساء تُنظّم سلسلة من الدورات التدريبية النسائية

غرفة الأحساء تُنظّم سلسلة من الدورات التدريبية النسائية

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غرفة الأحساء تُنظّم سلسلة من الدورات التدريبية النسائية

غرفة الأحساء تُنظّم سلسلة من الدورات التدريبية النسائية
http://almnatiq.net/?p=788666
المناطق - الأحساء

نظّمت غرفة الأحساء ممثلة بلجنة المراكز النسائية مجموعة من الدورات التدريبية النسائية المجانية خلال الفترة الأخيرة وذلك امتدادًا لسلسلة برامجها وخدماتها التدريبية والتأهيلية النسائية التطوعية ضمن خطتها السنوية التي تتضمن تقديم 4 برامج تدريبية.

واشتملت تلك الدورات على دورة التصوير الضوئي (الفوتوغرافي) بمشاركة ٧٧ متدربة وذلك في الأسبوع الفائت بالإضافة إلى دورة تصميم الأزياء التي عقدت يومي الأربعاء والخميس 16 و17 أكتوبر الجاري بمشاركة 40 متدربة وذلك بقاعة الشيخ ناصر الزرعة -رحمه الله- بقر الغرفة الرئيسي.

وسيشهد الأسبوعين الحالي والقادم انطلاقة أعمال دورتي المكياج والتجميل والتطريز والكورشيه، ما يؤكد دعم اللجنة لاستمرار نجاح تجربة البرامج التدريبية والتأهيلية النسائية المجانية منذ نسختها الأولى في العام المنصرم، حيث استفادت من تلك البرامج أكثر من ٢٥٠ متدربة في مجالات الإكسسوار، التجميل، الأزياء، التصميم، الميك اب وتصفيف الشعر.

ومن جهتها أكدت الأستاذة إلهام اليوسف رئيسة اللجنة على أهمية هذه البرامج التدريبية في تلبية احتياجات نساء وفتيات الأحساء في تلك المجالات بما يساهم في إيجاد جيل جديد من السيدات والفتيات المهنيات المؤهلات ودعم وتأهيل تطلعات الجيل الناشئ من الشابات والمتدربات في مجال المشاغل والمراكز النسائية.

وبيّنت اليوسف أن اللجنة تعمل على الارتقاء بصناعة التجميل والأزياء بالأحساء وتطوير النشاطات الاقتصادية النسائية المختلفة، لتعزيز مساهمة هذا القطاع في التنمية وتقديم خدمات متميزة، معبّرة عن شكرها وتقديرها لجميع المشاركات من المتدربات وكذلك عضوات اللجنة من المدربات المتخصصات اللاتي يشاركن في تقديم هذه الدورات والبرامج مجانًا.

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