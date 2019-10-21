الأمير محمد بن عبدالعزيز يؤدي صلاة الميت على رئيس رقباء مجممي

أبو عريش - فضة عطيف

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان , وجموع المصلين,بعد صلاة عصر اليوم بجامع التقوى بمحافظة ابوعريش , صلاة الميت على الشهيد رئيس رقباء محمد بن حسن مجممي ـ رحمه الله ـ أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وعقب الصلاة تلقى سموه ، التعازي والمواساة من جموع المصلين في شهيد الواجب.

ونقل سمو نائب أمير منطقة جازان, تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان لوالد وأسرة الشهيد مجممي ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ، ويسكنه فسيح جناته ، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر والد وذوو الشهيد ، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه تجاه دينه ووطنه , مؤكدين بذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وقد أدى الصلاة مع سمو نائب أمير منطقة جازان , وكيل محافظة أبو عريش حسن بن محمد الحكمي ورئيس مركز وادي جازان مصطفى بن علي قحل , وعددا من المسؤولين ومشائخ وأهالي أبو عريش.