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أمير الرياض يستقبل أعضاء الجمعية السعودية للإعاقة السمعية

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امير الباحة يستقبل معالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق

امير الباحة يستقبل معالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق

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رئيس بلدية القطيف يتفقد بلدة الجاوردية ويطلع على احتياجات الأهالي من الخدمات البلدية

رئيس بلدية القطيف يتفقد بلدة الجاوردية ويطلع على احتياجات الأهالي من الخدمات البلدية

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وكيل إمارة منطقة جازان يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب الدغريري

وكيل إمارة منطقة جازان يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب الدغريري
http://almnatiq.net/?p=788685
أحد المسارحة - فضه عطيف

أدى وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ عقب صلاة عصر اليوم, بجامع الوابل بقرية قائم البيطاريه بمحافظة أحد المسارحة , صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي عبد الرحمن بن حسين علي دغريري ، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي أستشهد بالحد الجنوبي بمنطقة جازان دفاعًا عن دينه ووطنه.
وعَقِب الصلاة نقل وكيل إمارة جازان، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لوالد وذوي الشهيد, كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأعرب والد وذوو الشهيد الدغريري، من جانبهم ، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده , مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة , سائلين الله تعالى أن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.

وأدى الصلاة مع وكيل إمارة جازان ، محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي, وعددا من المسؤولين والمشايخ والأهالي.

 

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