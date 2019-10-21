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توقيع اتفاقيه تعاون بين كلية طب الاسنان في مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز و المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية – نرعاك

توقيع اتفاقيه تعاون بين كلية طب الاسنان في مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز و المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية – نرعاك

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توقيع اتفاقيه تعاون بين كلية طب الاسنان في مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز و المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية – نرعاك

توقيع اتفاقيه تعاون بين كلية طب الاسنان في مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز و المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية – نرعاك
http://almnatiq.net/?p=788696
المناطق - جدة
تحت رعاية  مستشار خادم الحرمين الشرفين، امير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ، و بحضور صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن منصور بن جلوي .
وذلك يوم الاثنين 1441/2/22هـ الموافق 2019/10/21م المنعقد
في فندق الريتز بجدة  .

حيث تم توقيع اتفاقيه تعاون بين كلية طب الاسنان في مستشفى جامعة  الملك عبدالعزيز و المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية – نرعاك

وقعت الإتفاقيه نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية – نرعاك الأستاذة عبير قباني و عميد كلية طب الاسنان الأستاذ الدكتور عبدالغني ابراهيم ميرة .
بحضور كلا من معالي الدكتور عبدالرحمن اليوبي مدير جامعة الملك عبدالعزيز  و الدكتورة امل سندي وكيلة كلية طب الأسنان

تعكس الاتفاقيه الاهتمام المشترك بتنمية المجتمع على صعيد الرعاية الصحية المنزلية ، و تهدف الى الخدمة المجتمعية من خلال توفير الخدمات العلاجية و التثقيفية لكافة المرضى المحتاجين التي ترعاهم المؤسسة .

حيث نصت الاتفاقية على القيام بزيارات مجدولة لمرضى المؤسسة من قبل كلية الطب بالمستشفى الجامعي و لمدة عام ،
و تأتي أهمية الاتفاقية بإضافة خدمة جديدة تضاف الى الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمرضى في مجال صحة و طب الاسنان .

كما أن المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية “نرعاك” تطمح للمزيد من الإنتشار و التوسع في الإتفاقيات على مستوى المملكة العربية السعودية من خلال عقدها لإتفاقيات و شراكات جديدة من شأنها تطوير و زيادة الخدمات التي تقدم للمرضى .

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