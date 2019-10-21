رئيس بلدية القطيف يتفقد بلدة الجاوردية ويطلع على احتياجات الأهالي من الخدمات البلدية

المناطق - القطيف

التقى رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني، أمس الاثنين، أهالي بلدة الجارودية، واستماع لاحتياجاتهم ووقف ميدانيا على الملاحظات، وذلك بهدف تعزيز العمل التنموي للتسهيل عليهم وراحتهم وأنسنة الخدمات.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها برفقة عدد من مسؤولي ومهندسي البلدية، بهدف الاطلاع على أهم الاحتياجات والاستماع لملاحظات الأهالي الذين أثنوا على جهود البلدية في المشاريع التي تم تنفيذها على مستوى المحافظة، وشدد الحسيني على أن الزيارات الميدانية تشمل مختلف مدن وقرى وأحياء المحافظة، وتهدف أيضا للوقوف عن كثب على مستوى الخدمات المقدمة ومدى التزام مقاولي البلدية بتنفيذ المشاريع بالجودة المطلوبة.

وطرح الأهالي خلال اللقاء الذي طرح فيه عدد من الموضوعات التي تهم البلدة والتي تضمنت تجميل المداخل وتشجير وسفلتة الطرق، توسعة الطريق المحاذي لنادي المحيط، وصيانة الشوارع الداخلية، كما استعرض الأهالي أبرز الملاحظات التي تواجه المستوى الخدمي في الوقت الراهن.

وأشاد المهندس محمد الحسيني بتواصل الأهالي مع البلدية، باعتبارها إحدى القنوات المهمة في تلمس الحاجات الضرورية، مبيناً أنها ستكون محط اهتمام وفقاً للأولويات، لافتا أن باب البلدية مفتوح للجميع.

وتعهد للأهالي، ببذل الجهد في سبيل النهوض بمستوى الخدمات البلدية في محافظة القطيف والمدن والقرى التابعة لها، وأكد على أنه تم توجيه الإدارات المعنية بالبلدية بكافة الملاحظات وإدراج الأخرى ضمن المشاريع المستقبلية.

وأكد أن الجولات الميدانية تأتي في ظل توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وكذلك متابعة وتوجيه وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي و معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، في الحرص على الالتقاء بالمواطنين والاستماع إليهم، وكذلك تفقد سير العمل في المشروعات وغيرها من الخدمات البلدية على أرض الواقع.

إلى ذلك قدم الأهالي شكرهم لرئيس البلدية على الجهود التي بذلتها البلدية خلال الفترة الماضية، مؤكدين أن الجهود التي تقوم بها البلدية واضحة للعيان، وأن التواصل مع المسؤول يسهم في إيجاد الحلول، مشيدين في الوقت نفسه بسرعة استجابة رئيس البلدية للكثير من الملاحظات، الأمر الذي انعكس بصورة واضحة على المستوى الخدمي في المحافظة خلال الفترة القليلة الماضية.