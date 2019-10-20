امير الباحة يستقبل معالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق

المناطق - الباحة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه بالإمارة اليوم، معالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي.وفي بداية اللقاء نوه أمير منطقة الباحة بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لجميع المشاريع الخِدْمية بكل مناطق المملكة ومنها منطقة الباحة, معرباً عن شكره للقيادة الحكيمة ولمعالي وزير النقل وللقائمين على مشاريع النقل بالمنطقة.واستمع سموه إلى شرح من المهندس الدلامي عن سير عمل في مشاريع الطرق في منطقة الباحة وما وصل إليه بعضها من نسبة الإنجاز.وبحث سمو أمير منطقة الباحة أبرز المعوقات والحلول المطروحة لعدد من المشاريع وسبل تنفيذها وإنجازها، حاثاً على سرعة إنجاز مشاريع الطرق بالمنطقة لما تمثله من أهمية لأهالي الباحة وزوارها, مؤكداً أن لا تهاون في متابعة وإنجاز مشاريع المنطقة الخدمية التي تعود على الوطن والمواطن بالفائدة.وأشار نائب وزير النقل أن بعض المشاريع جاري العمل على تحسينها .معربا عن بالغ شكره وامتنانه لسمو امير المنطقة على استقباله ومتابعته المستمره لمشاريع الوزارة بالمنطقة والاستماع إلى توجيهاته السديدة. حضر الاستقبال وكيل إمارة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري, ومدير فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مسفر المالكي