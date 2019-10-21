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أمير الرياض يستقبل أعضاء الجمعية السعودية للإعاقة السمعية

أمير الرياض يستقبل أعضاء الجمعية السعودية للإعاقة السمعية

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امير الباحة يستقبل معالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق

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أمير الرياض يستقبل أعضاء الجمعية السعودية للإعاقة السمعية

أمير الرياض يستقبل أعضاء الجمعية السعودية للإعاقة السمعية
http://almnatiq.net/?p=788705
المناطق - الرياض
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعاقة السمعية ناصر بن علي الهزاني وأعضاء الجمعية.
وفي مستهل الاستقبال قدم الهزاني شرحاً لسمو أمير المنطقة عن مهام الجمعية من خلال تمكين ذوي الإعاقة السمعية بالمشاركة في جميع الأعمال وتقديم الخدمات الخاصة والعامة لهم, وإدخال برامج تعليمية وتثقيفية خاصة لهم , إلى جانب تفعيل دور خدمة المجتمع في تلبية احتياجات ذوي الإعاقة.
وثمن سموه ما تقدمه الجمعية من خدمات , موجهاً بتوفير جميع التسهيلات التي تخدم هذه الفئة الغالية.
وفي نهاية الاستقبال تسلم سمو أمير منطقة الرياض درعاً تذكارية من أعضاء الجمعية .

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